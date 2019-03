Nati con la camicia film stasera in tv 30 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

M5S "alterNativo" al Congresso Famiglia : 9.28 Il M5S boicotta il Congresso di Verona e organizza a Roma un contro-evento per i giovani. Alla manifestazione parteciperanno il vicepremier Luigi Di Maio e il sottosegretario Spadafora. A partire dalle 15.30, circa 600ragazzi provenienti da tutta Italia si riuniranno al Teatro 10 di Cinecittà. Avranno l'occasione di confrontarsi sul loro futuro dialogando direttamente con gli esponenti del M5S.

Falsi tecnici del gas truffavano anziani : condanNati : Due uomini , un 31enne e un 61enne, sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 4 anni di reclusione per aver raggirato un anziano derubandolo della carta di credito dopo essere ...

Snowboarcross - CampioNati Italiani 2019 : risultati e classifica. Michela Moioli e Matteo Menconi in trionfo : A Piancavallo (in provincia di Pordenone) si sono disputati i Campionati Italiani Assoluti di snowboardcross. Fantastica vittoria di Michela Moioli, la Campionessa Olimpica e bronzo iridato ha conquistato il quinto tricolore della carriera a due anni di distanza dall’ultima affermazione. La bergamasca è riuscita a battere Sofia Belingheri, Raffaella Brutto e la giovane Caterina Carpano (classe 1998). Al maschile, invece, Matteo Menconi si ...

Turismo - CeseNatico : Comune incontra le associazioni di categoria : ...progetto itinerante a luglio e agosto su tutti i quartieri verrà realizzato con una Radio Nazionale e vedrà dirette radiofoniche in occasione degli eventi più rilevanti e serate con spettacoli e ...

Abusi su minori - preti condanNati ingiustamente/ Ma la loro innocenza non fa notizia : Diversi casi di sacerdoti condannati ingiustamente per accuse di Abusi su minori che poi si rivelano infondate, ma la loro innocenza non fa notizia

Pensioni anticipate - con la quota 100 prepensionamenti destiNati a raddoppiare : Le nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 e l'opzione donna, oltre alle ulteriori misure di flessibilità previste all'interno del "decretone", sono destinate ad aumentare in modo importante il numero dei prepensionamenti. Il dato emerge dalle ultime rilevazioni dell'Istituto pubblico di previdenza, che indica un possibile raddoppio delle uscite anticipate rispetto all'anno precedente. Il condizionale è d'obbligo, visto che al momento si ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Jaime Masià al comando - FeNati secondo davanti ad Arbolino : Jaime Masià ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale Moto3. Il pilota spagnolo, in sella alla KTM del Team Bester Capital Dubai, ha timbrato un rilevante 1:51.147 e ha distaccato i più immediati inseguitori di mezzo secondo. Il 18enne iberico, alla sua terza stagione nella cilindrata più bassa (vanta come miglior risultato il quarto posto ad Assen nel 2018) e reduce dal ritiro in ...

Pedofilia - arriva il Motu proprio del Papa : "Più tutele per vittime di abusi - condanNati siano rimossi" : L'emanazione era stata annunciata da Francesco al termine del summit di febbraio in Vaticano. Le nuove norme entreranno in vigore dal primo giugno

Gnocchi gratiNati con ragù di salsiccia e scamorza affumicata - un primo piatto originale : Gli Gnocchi gratinati con ragù di salsiccia e scamorza affumicata sono un gustoso primo piatto da presentare a tavola in occasione di un simpatico pranzo con parenti e amici. Siccome l'ingrediente principale è costituito dalle patate che sono abbastanza caloriche, questa pietanza può fungere anche da piatto unico. La preparazione è abbastanza semplice, e per portarla a termine occorre circa un'ora e quindici minuti. Gli ingredienti per quattro ...

Lite tra cogNati con colpi alla testa nel Napoletano : uno dei due finisce in ospedale : Attimi di panico a San Giorgio a Cremano, in via Sandriana: una Lite furibonda tra due cognati ha scosso l'intera zona tra lo stupore dei residenti e dei tanti presenti. Sono da poco le 18:30 quando ...

Mentre ero via - Stefania Rocca a Blogo : "Sono andata oltre il ruolo della psicologa. Siamo tutti un po' contamiNati" (VIDEO) : Stefania Rocca è una dei co-protagonisti di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice torinese interpreterà il ruolo di Caterina Liguori, una psicologa che si occuperà di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, una donna che si risveglierà dal coma, dopo un incidente, cancellando 8 anni della propria vita.Intervistata da noi di TvBlog, la Rocca ha parlato della sua esperienza con ...

VIDEO - Ecco il National Geographic Festival - 500 eventi con una sola protagonista : l'invenzione : Concerti, spettacoli, eventi dedicati alla scienza e mostre fotografiche dedicate alla Terra. Il National Geographic Festival delle Scienze , dall'8 al 14 aprile porterà all'Auditorium e in altri 47 luoghi di ...

Mentre ero via - Stefania Rocca a Blogo : "Sono andata oltre il ruolo della psicologa. La storia racconta come siamo tutti un po' contamiNati" (Video) : Stefania Rocca è una dei co-protagonisti di Mentre ero via, serie di Rai 1 che avrà inizio giovedì 28 marzo 2019, in prima serata.L'attrice torinese interpreterà il ruolo di Caterina Liguori, una psicologa che si occuperà di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini, una donna che si risveglierà dal coma, dopo un incidente, cancellando 8 anni della propria vita.prosegui la letturaMentre ero via, Stefania Rocca a Blogo: "Sono andata ...

Reiterati incarichi ad una professionista - condanNati amministratori ed ex di Valgrisenche Valgrisenche - Dovranno risarcire 3.600 euro l'... : Per aver affidato per circa 20 anni consulenze per l'incarico di tecnico comunale alla stessa geometra, la Corte dei Conti ha condannato al pagamento di 18.000 euro alcuni amministratori ed ex di ...