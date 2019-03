Napoli | revenge porn | vittima denuncia Mark Zuckerberg

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) È una storia assurda quella che arriva dalla provincia di, e precisamente da Pompei, dove una donna originaria di Lecce, in Puglia, ha deciso di agire legalmente contro il numero uno di Facebook,. Il motivo è il seguente: la donna infatti èdi diffusione di materiale a luci rosse da parte del suo ex compagno, V.V. un 51enne campano, attualmente sotto processo al Tribunale di Torre Annunziata. I fatti avvennero cinque anni fa, ma in questi giorni è stata presentata lacontro il titolare del noto social network.Il legale della donna: 'Il profilo era stato oscurato, poi è tornato attivo' Giancarlo Sparascio, legale della donna, ha spiegato all'agenzia Ansa la motivazione che ha portato allacontro. Come spiega l'avvocato, quel profilo falso, creato dall'ex dellanel 2014, era stato in precedenza chiuso, proprio ...

