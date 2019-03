Napoli | c’è l’insidia Roma | il report dell’allenamento e i convocati di Ancelotti

PSG-Allan - c’è l’intesa. Addio al Napoli in estate : PSG ALLAN, Addio Napoli – Sembrava un affare che si sarebbe potuto concretizzare già pochi mesi fa, durante la sessione invernale del calciomercato. La volontà di Aurelio De Laurentiis però alla fine ha prevalso su tutto, forse anche perché durante l’ultima finestra di mercato il Napoli era ancora in gioco per lo scudetto. La trattativa […] L'articolo PSG-Allan, c’è l’intesa. Addio al Napoli in estate proviene da ...

Mercato Napoli - non solo Lozano : c'è anche Ake - un olandese per Ancelotti

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no» : Europa League La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. ...

Napoli-Salisburgo - come vederla in tv e streaming. C’è la diretta gratis e in chiaro : Partiranno domani e vedranno le gare di ritorno nella prossima settimana gli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: alle ore 21.00 toccherà al Napoli, che ospiterà il Salisburgo. I partenopei dovranno sfruttare al massimo il fattore campo per poi andare tranquilli in Austria a qualificazione già ipotecata. La sfida che si giocherà domani sarà trasmessa in diretta tv gratuitamente su TV8 ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky ...

Espulsione Meret - Ronaldo si tuffa e Pjanic segna sulla punizione ma non c’è stato alcun fallo : Napoli-Juve indirizzata dall’arbitro al 28° [FOTO e VIDEO] : Espulsione Meret – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, si chiude con i big match tra Napoli e Juventus, partita molto importante per la zona scudetto. La squadra di Ancelotti tiene il pallino del gioco, al 26′ l’episodio che cambia la partita, errore di Malcuit, Ronaldo intuisce il pallone supera Meret, il portoghese crolla in terra, il replay non lascia dubbi, non c’è stato contatto, ...

Napoli-Juventus - formazioni : giocano Milik - Hysaj e Malcuit. Ronaldo c’è - Dybala no : Per Napoli-Juventus, Ancelotti propone quella che oggi possiamo definire la formazione titolare. giocano Malcuit a destra, Hysaj a sinistra e Milik centravanti. Nella Juventus gioca Cristiano Ronaldo. In panchina Dybala. Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Chiriches, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Diawara, Verdi, Ounas, Mertens, ...

Ancelotti : «Per il Napoli non c’è nulla di meglio che affrontare la Juventus adesso» : Conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Juventus Giochiamo una partita di campionato che forse è la più importante, niente di più. Lo faremo con la voglia e l’ambizione di giocare al meglio della nostre possibilità, e di dimostrare di poter essere competivi contro una squadra che è molto molto forte Rispetto all’andata la Juventus troverà una squadra con più sicurezze. All’andata era l’inizio di un nuovo ...

Infortunio Ronaldo - ora c’è la conferma : ci sarà per Napoli-Juve? : Infortunio Ronaldo- Cristiano Ronaldo, dopo il match di campionato contro il Bologna ha accusato una forte contusione alla caviglia. Una lieve botta che potrebbe costringere il portoghese ad alzare bandiera bianca in vista della super sfida del San Paolo contro il Napoli. L’attaccante portoghese, di fatto, potrebbe esser risparmiato da Allegri soprattutto a pochi giorni […] More

Calcio - Serie A 2018/2019 25a giornata : Apre Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve. C’è il Parma per il Napoli mentre la Roma va a Frosinone : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Napoli-Zurigo - formazioni ufficiali dell’Europa League : c’è Mertens : NAPOLI ZURIGO, formazioni. Riapre l’Europa League – Non è stata certamente, fin qui, una grande settimana per le italiane impegnate in Europa. Tutt’altro. La Juventus è uscita in apnea e con le ossa rotte dalla trasferta del Wanda Metropolitano, la Lazio ha abbandonato ai sedicesimi di finale l’Europa League, sconfitta sia all’andata che al ritorno […] L'articolo Napoli-Zurigo, formazioni ufficiali dell’Europa League: c’è ...

Allo stadio non c’era Napoli - c’era un coma : assenti persino i parcheggiatori : Per ogni esperienza di un passaggio c’è la prima volta. Basta saper attendere e tenere gli occhi aperti. Domenica, mentre sostavo in una Via Terracina deserta, a meno di un’ora dal posticipo serale, ho atteso per diversi minuti un parcheggiatore. Che non si è presentato. Ero immobile nel silenzio di una sera che ricordava le ventidue del trentuno dicembre. In decenni di San Paolo, mai vidi un match senza salutare un parcheggiatore. È il segno ...

Napoli - clochard colpito alle spalle con un calcio. C’è il video : “È accaduto a Soccavo” : Un clochard cammina per strada, ha tutta le sue cose in mano, quando all’improvviso un ragazzino lo colpisce alle spalle con un calcio e lo fa cadere a terra. Sono le immagini riprese da un cellulare e diffuse sui social dal consigliere della regione Campania, Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto scritto da Borrelli, il video sarebbe in circolazione sul web e riprenderebbe un episodio avvenuto a Soccavo, quartiere della periferia di ...

Napoli-Torino - i convocati : out Ounas e Mario Rui - c’è Verdi : Problema muscolare Ounas e Mario Rui non sono stati convocati per Napoli-Torino in programma domani sera alle 20.30. Il franco-algerino è rimasto vittima di un infortunio muscolare nel finale di Zurigo-Napoli partita di cui, peraltro, ha giocato pochi minuti. Ounas quindi non sarà a disposizione di Ancelotti. Che non può fare affidamento nemmeno su Mario Rui. Tornna invece a disposizione sia Simone Verdi sia Mertens che a Zurigo è andato in ...