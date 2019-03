Napoli | annuncio a sorpresa di De Laurentiis | “trovato l’accordo per il San Paolo”

Napoli - l'annuncio di De Laurentiis : 'Ancelotti a vita in panchina' : ' Per me l'allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto - ha aggiunto parlando in un'intervista a Sky Sport ad Amsterdam a margine dell'assemblea dell'Eca - Al ...

Napoli - l’annuncio di De Laurentiis : “Ancelotti a vita in panchina” : “Lo voglio a vita, sono un po’ sulla linea di Ferguson”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla del futuro dell’allenatore Carlo Ancelotti sulla panchina del club. “Per me l’allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto – ha aggiunto parlando in un’intervista a Sky Sport ad Amsterdam a margine ...