Napoli | Ancelotti | «Insigne non ha lesioni | solo una contrattura»

Napoli - Ancelotti avverte i suoi 'Sarebbe da folli pensare all Arsenal' : Napoli - Quali sono i tempi di recupero per Insigne dopo l'infortunio?. E' a rischio anche per l'Arsenal? 'Insigne ha fatto un'ecografia di controllo questa mattina. Si tratta solo di un piccolo ...

Napoli - Ancelotti sulle condizioni di Insigne e sul mercato : “Allan e Koulibaly…” : E’ uno dei match di cartello della 29^ giornata di Serie A. All’Olimpico, domani alle 15, la Roma ospita il Napoli. E’ da poco terminata la conferenza stampa del tecnico azzurro Carlo Ancelotti che ha parlato, tra le altre cose, di Insigne e del mercato. “Insigne – le sue parole – ha solo avuto una contrattura al muscolo adduttore e il percorso di recupero sarà molto breve. Non è assolutamente a rischio ...

Napoli - c’è l’insidia Roma : il report dell’allenamento e i convocati di Ancelotti : Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domani all’Olimpico alle ore 15. La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio e torello. Di seguito lavoro tecnico tattico e poi partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Ecco i convocati dell’allenatore Carlo Ancelotti: Meret, Karnezis, D’Andrea, Malcuit, Koulibaly, Luperto, ...

Napoli - Milik giura fedeltà ai colori azzurri : “voglio restare qui. Ancelotti? E’ un grande allenatore che ha vinto ovunque” : L’attaccante polacco ha parlato della sua stagione, soffermandosi anche sul suo rapporto con Ancelotti “Voglio restare al Napoli, qui sono felice. E poi, in fin dei conti, questo è solo il primo anno che sto passando qui, nei precedenti due gli infortuni mi hanno fatto giocare pochissimo. È la prima volta che riesco ad esprimermi con continuità. Ho altri due anni di contratto, poi vediamo. Il miglior Milik? Questi due anni ...

Xabi Alonso : 'In Europa tifo Napoli - qui tanti spagnoli'. E su Ancelotti... : Appena una stagione da allenatore e già un titolo, quello di campione di Spagna con la Infantil A del Real Madrid. Xabi Alonso, dopo aver smesso col calcio giocato nel 2017, si è quasi immediatamente ...

Napoli - chi ha provato Ancelotti al posto di Insigne contro la Roma : Secondo Sky Sport , Verdi è in vantaggio su Ounas per giocare al posto dell'infortunato Insigne contro la Roma. Sulla fascia sinistra mancheranno proprio Insigne e Zielinski, squalificato per un turno.

Davide Ancelotti : “Mio padre resterà a lungo a Napoli” : Il vice allenatore azzurro Davide Ancelotti, figlio di Carlo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dicendo di non aver mai visto il padre così sereno. Ecco nel dettaglio le sue parole: “Abbiamo un gruppo forte in cui crediamo tanto. Da qui fino a maggio avremo impegni importanti che possono darci grandi soddisfazioni. Vogliamo consolidare il secondo posto e arrivare quanto più lontano sarà possibile in Europa League. Contro ...

Napoli - Ancelotti : “La Juve domina - ma siamo più vicini. E sul mercato…” : Quest’anno ha sposato il progetto Napoli dopo aver vinto ovunque in Europa. Carlo Ancelotti è convinto della scelta e ha intenzione di far crescere ancora la squadra partenopea. In un’intervista a Repubblica ha affrontato vari argomenti, dal duello con la Juve alla sua squadra, fino ad arrivare alla Nazionale. Ecco le sue parole. DUELLO Juve-Napoli E MERCATO – “Meno 15 dalla Juve? Noi abbiamo lasciato per strada 4-5 ...

Roma-Napoli - Ranieri sfida Ancelotti : la top 20 per età degli allenatori in Serie A. FOTO : Weekend da urlo nella 29giornata della Serie A, turno dove spicca Roma-Napoli tra i big match in programma. Vincerà l'esperienza all'Olimpico? In panchina siedono Ranieri e Ancelotti, due degli ...