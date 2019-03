Mozione Lega-M5S | governo definisca proprietà riserve auree

Bankitalia - Mozione Lega-M5s : governo si attivi su riserve auree : Pubblicata il 28 marzo, la proposta, in premessa, sottolinea anche che "la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca ...

L'oro di Bankitalia di nuovo sotto attacco : al Senato Mozione di Lega e M5S : ROMA - Sembra ormai senza fine il braccio di ferro tra la maggioranza che sostiene il governo gialloverde e la Banca d'Italia. Nonostante il punto fermo che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ...

Mozione Lega-M5S in Parlamento - Governo intervenga sull'oro di Bankitalia : Nonostante la risposta scritta di Mario Draghi, malgrado le dichiarazioni di Ignazio Visco, il caso dell'oro di Banca d'Italia finisce in Parlamento. Con tre mozioni che saranno messe ai voti mercoledìLa prima è congiunta, Lega-M5S. "Definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea" e "acquisire le notizie" su quelle detenute all'estero e sulle ...

Lega - depositata Mozione contro la demolizione di San Siro [DETTAGLI] : La Lega ha depositato una mozione in Consiglio comunale per dire no all’abbattimento dello stadio di San Siro. Il documento impegna il sindaco e la giunta “a scartare categoricamente ogni futura ipotesi di demolizione dello stadio Meazza e a considerare un percorso di ristrutturazione dell’impianto sportivo secondo i parametri nazionali ed internazionali, non ultimi quelli della UEFA“. La mozione è stata depositata dal ...

Lega - depositata Mozione contro la demolizione di San Siro : mozione demolizione San Siro – La Lega ha depositato una mozione in Consiglio comunale per dire no all’abbattimento dello stadio di San Siro. Il documento – scrive l’ANSA – impegna il sindaco e la giunta «a scartare categoricamente ogni futura ipotesi di demolizione dello stadio Meazza e a considerare un percorso di ristrutturazione dell’impianto sportivo […] L'articolo Lega, depositata mozione contro la demolizione di ...

Lega - la Mozione in Fvg : "Risarcimento se subisci danni da migrante" : L'idea è di Mauro Bordin, consigliere e capogruppo regionale del Carroccio , che ha deciso di prendere dei provvedimenti in seguito ai numerosi fatti di cronaca avvenuti sul suo territorio. Troppe ...

Tav : ok Senato a Mozione Lega-M5S : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Via libera del Senato alla mozione di maggioranza sulla Tav presentata da Lega-M5S. Il provvedimento ha avuto 139 sì, 105 no. Bocciate le mozioni dell'opposizione presentate da ...

Tav - da Senato sì a Mozione Lega-M5S : 12.36 Via libera del Senato alla mozione di maggioranza sulla Tav presentata da Lega-M5S, la quale "impegna il governo a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". La mozione è passata con 139sì e 105no. Bocciate le mozioni dell'opposizione presentate da Pd, FI e FdI. Respinto a larga maggioranza anche l' ordine del giorno presentato dalla senatrice LeU De Petris.

Sky Italia ha chiesto a Google la riMozione di migliaia di URL legati a IPTV pirata : Google ultimamente sta ricevendo migliaia di richieste da Sky di rimozione di URL legati al mondo dell'IPTV pirata. Sky negli ultimi tempi ha iniziato bombardare Google di richieste di rimozione di "siti pirata", IPTV, dai risultati delle ricerche . È un territorio dai confini poco chiari, ...

Global compact - passa la Mozione di Fdi contro accordo Onu. Decisiva l’astensione di M5s e Lega. Tre 5 Stelle votano contro : A dicembre il governo aveva rimandato la decisione. Ora con l’astensione Decisiva dei suoi due maggiori azionisti, M5s e Lega, la Camera ha approvato una mozione di Fratelli d’Italia contro il Global compact secondo cui il documento Onu sulle migrazioni non s’ha da approvare. Presentato a prima firma del capogruppo Marco Lollobrigida, il testo ha ottenuto il via libera dell’aula di Montecitorio con il voto favorevole di Fdi e ...

Tav - la Camera : ok alla Mozione M5S-Lega per «ridiscutere il progetto» : Il testo passa a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti. Proteste del Pd in Aula

Tav - sì a Mozione Lega-M5S alla Camera. «Opera va completamente ridiscussa» : I Cinquestelle e la Lega impegnano il governo «a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». Così...

Tav - Camera approva Mozione M5s-Lega : “Ridiscutere integralmente il progetto” Pd : “Scambio con il salvataggio di Salvini” : L’Aula della Camera approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, che ha come primi firmatari il grillino Francesco D’Uva e il leghista Riccardo Molinari, è passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti e impegna il governo a “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Prima del voto il gruppo del Partito Democratico ha ...

Tav - la Camera : ok a Mozione M5S-Lega «Ridiscutere integralmente il progetto» : Il testo passa a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti. Proteste del Pd in Aula