MotoGp | Viñales traccia la strada da seguire | “ecco cosa bisogna fare se vogliamo vincere

MotoGp - Marquez non si fida : “sono concentrato su me stesso - ma Viñales e Crutchlow vanno forte” : Lo spagnolo ha raccontato le proprie sensazioni dopo le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della Ducati. AFP/LaPresse Terzo lo ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : la classifica combinata delle prove libere. Andrea Dovizioso precede Miller e Vinales - sesto Valentino Rossi : Andrea Dovizioso sulla sua Ducati stacca il miglior crono nelle FP2 (tutti migliorano il tempo delle FP1) del GP d’Argentina della MotoGP in 1’39″181, precedendo di appena 9 millesimi l’australiano Jack Miller. Terzo posto per lo spagnolo Maverick Vinales, sesto Valentino Rossi. Nono Franco Morbidelli, fuori dalla top 10 Andrea Iannone, 11°, mentre è 13° Danilo Petrucci, appena davanti a Francesco Bagnaia. LA classifica ...

MotoGp – Marquez domina le Fp1 in Argentina - Dovizioso e Valentino Rossi dietro : problemi per Vinales [TEMPI] : Prime prove libere nel segno di Marc Marquez: il pilota della Honda segna il miglior tempo nelle Fp1 Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo Il weekend del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp prende il via sul circuito di Termas de Rio Hondo. Le prime prove libere del Gp d’Argentina sono andate in scena nel segno di Marc Marquez . Il pilota spagnolo ha segnato il tempo di 1:39.327 a qualche decimo di secondo ...

MotoGp – Vinales col sorriso in Argentina nonostante il ‘flop’ del Qatar : “la moto è ad un gran livello” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp d’Argentina: le parole dello spagnolo della Yamaha a Termas de Rio Hondo Termas de Rio Hondo è pronta ad ospitare il Gp d’Argentina, valido per il secondo round della stagione 2019 di motoGp. I piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questo second appuntamento stagionale dopo due settimane di pausa dal Gp del ...

MotoGp – Vinales ci crede : “Argentina? Saremo davanti durante tutta la gara” : Maverick Vinales sogna la vittoria in Argentina: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia della gara di Termas de Rio Hondo Dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp sono pronti per il secondo round stagionale. Alla vigilia del Gp d’Argentina la Corte d’Appello FIM ha fatto luce sulla vittoria di Dovizioso in Qatar e sullo spoiler usato dalla Ducati nel primo Gp dell’anno per permettere a piloti e team di ...

MotoGp – Quartararo tra verità e sogni avverati : “Rossi e Vinales? Non parliamo molto tra noi - neanche con Morbidelli” : Le verità di Quartararo: dal rapporto con i colleghi Yamaha al sogno di gareggiare in pista con Valentino Rossi I piloti della MotoGp sono pronti per il secondo round della stagione 2019. Dopo la vittoria di Dovizioso in Qatar, confermata ieri dalla Corte d’Appello FIM, i campioni delle due ruote sono pronti a lasciarsi alle spalle le polemiche nate nella gara di esordio e concentrarsi esclusivamente nel Gp d’Argentina. Non ...

MotoGp – Allenamento con… scuse per Vinales in vista del Gp d’Argentina [VIDEO] : Maverick Vinales allena le sue qualità in pista con una vecchia moto: lo spagnolo si prepara così al Gp d’Argentina E’ iniziata una nuova settimana che lascerà col fiato sospeso gli appassionati dei motori: un weekend scoppiettante con la F1 e la MotoGp che renderanno quest’ultima domenica di marzo davvero infuocata. A due settimane dal Gp del Qatar, i campioni delle due ruote si spostano sul circuito di Termas de Rio ...

MotoGp - Vinales positivo : 'Atmosfera diversa ai box con Esteban e Julito' : Le aspettative su Vinales erano molto alte nel GP d'apertura in Qatar: top gun nei test di Losail e veloce nelle libere del primo weekend di gara, Maverick è subito riuscito a conquistare anche la ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «In Qatar non riuscivo a sorpassare» : ROMA - Nel primo giro è scivolato dalla pole in settima posizione, non riuscendo più a recuperare. Il debutto stagionale di Maverick Viñales, nel Gp del Qatar, non è stato il massimo, e il ...

MotoGp - Pagelle GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso inizia alla grande - Marquez si inchina - Rossi risorge - Vinales sprofonda : Se il buongiorno si vede dal mattino… ci attende un Mondiale 2019 di MotoGP letteralmente elettrizzante. Il Gran Premio del Qatar ha messo in scena il primo atto dell’infinito duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, con il romagnolo che ha vinto con pieno merito. La gara è stata particolare, spesso non tirata a tutta dai protagonisti ma ha regalato diversi spunti interessanti, soprattutto in casa Yamaha con un Maverick Vinales ...

Maverick Vinales MotoGp GP Qatar 2019 : “Oggi è stata durissima - dobbiamo crescere tanto a livello di grip” : Se dovessimo cercare il pilota con il morale più sotto i tacchi di tutto il gruppo della MotoGP, non dovremmo sforzarci nella ricerca e puntare la nostra attenzione immediatamente su Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha esce veramente con le ossa rotte (fortunatamente non nel vero senso della parola) dal fine settimana di Losail. Il Gran Premio del Qatar 2019 (clicca qui per la cronaca) era partito nel migliore dei modi per il catalano ma, ...

MotoGp – Vinales deludente in Qatar - la spiegazione di Maverick : “ecco perchè oggi è stato difficile” : Le parole di Vinales al termine del Gp del Qatar: il commento dello spagnolo dopo il deludente risultato di Losail Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente per la Yamaha, che ha visto ...

MotoGp – Valentino Rossi in difficoltà - Vinales senza problemi : l’analisi di Meregalli dopo il warm up in Qatar : Maio Meregalli, il lavoro del warm up di Valentino Rossi e le l’ottimismo per la gara di Vinales in Qatar Il Gp del Qatar di MotoGp si avvicina sempre più: Maverick Vinales partirà dalla pole position, seguito da Dovizioso e Marquez. Più lontano invece Valentino Rossi, che non è riuscito ieri a superare la Q1 e quindi lottare con i suoi colleghi per le migliori posizioni della griglia di partenza. AFP/LaPresse Lavoro comparativo oggi ...

