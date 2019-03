MotoGp | Valentino Rossi accolto come un re in Argentina | cori e fumogeni all’esterno

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Il pesarese si è affacciato dal balcone del suo hotel per salutare una imponente folla accorsa per salutarloresta il pilota più amato inper distacco, tifo da stadio e tantissimo amore per il pilota della Yamaha, acclamatoun re anche nella serata post libere.All’esterno dell’hotel del Dottore infatti si è radunato una folla imponente, impazzita letteralmente per il pesarese, affacciatosi dal balcone per ringraziare i suoi fan per questo entusiasmo.e flash tutti per, che proverà domenica a regalare un risultato esaltante al suo popolo.IL VIDEO DEIDA STADIO PERL'articoloun re inall’esterno dell’hotel VIDEO SPORTFAIR.

