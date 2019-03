MotoGP | GP Argentina 2019 | qualifiche Orario d’inizio e come vederle in tv

MotoGP - GP Argentina 2019 : Marc Marquez il favorito per la pole position - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi lanciano il guanto di sfida : E’ il giorno delle qualifiche sul tracciato di Termas de Rio Hondo (Argentina), secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto sudamericano i centauri della classe regina sono pronti per affrontarsi, giocarsi la piazzola numero uno ed avere una posizione privilegiata in vista della gara. Per quello che si è visto, il favorito numero uno per far suo il time-attack è Marc Marquez. Nonostante l’ottavo posto delle prove ...

MotoGP 2019 Argentina : orario qualifiche e gara - diretta tv e streaming : MotoGP 2019 Argentina: orario qualifiche e gara, diretta tv e streaming orario diretta tv MotoGP Argentina 2019 MotoGP 2019 Argentina: orario qualifiche e gara, diretta tv e streaming Questo weekend torna il Motomondiale 2019 con il GP di Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Da venerdì 29 a domenica 31 Marzo le due ruote ci terranno incollati agli schermi per vederle sfrecciare sull’asfalto bollente, in cerca di punti utili ...

Dove vedere la MotoGP Argentina 2019 in diretta streaming - tv o replica : Dove vedere la MotoGP Argentina 2019 in diretta streaming, tv o replica diretta MotoGP Argentina 2019 Dove vedere la MotoGP Argentina 2019 in diretta streaming, tv o replica. Il 31 Marzo 2019 alle ore 20:00 si torna in pista con la seconda gara del Motomondiale. Si prevede un Gran Premio di Argentina infuocato dato che i piloti cercheranno la conferma o il riscatto dalla precedente gara di Losail (vinta da Dovizioso). Venerdì 29 Marzo ...

MotoGP - GP Argentina - anche la Honda avrà il suo spoiler : la ricostruzione : Come anticipato da Sky Sport alla fine delle prove libere, sarà il team di Lucio Cecchinello a portare in pista questo spoiler in Texas. L'unico interrogativo riguarda quale cambio semantico nella ...

MotoGP - Valentino Rossi mette tutti in guardia : il Dottore sicuro di sè dopo le libere in Argentina : Il Dottore è rimasto alquanto soddisfatto del comportamento della sua Yamaha, ma non si è sbilanciato in previsioni ritenendole troppo azzardate Un sorriso non proprio tirato quello di Valentino Rossi al termine della prima giornata di libere in Argentina, chiusa con un ottimo sesto tempo e con buone sensazioni. AFP/LaPresse La Yamaha ha risposto bene alle sollecitazioni del Dottore, apparso soddisfatto ai microfoni di Sky Sport MotoGp: ...

MotoGP - analisi prove libere GP Argentina 2019 : Marquez pronto a dominare - Ducati vicina - Yamaha in cerca di conferme : L’anno scorso il Gran Premio di Argentina di MotoGP mise in mostra un Marc Marquez che sembrava l’elogio di Giano Bifronte. Dominatore assoluto tra prove libere e qualifica, con distacchi notevoli su tutti i rivali, quindi disastroso in gara, sin dallo spegnimento della sua Honda in griglia, fino ai vari contatti provocati nella corsa, con l’eliminazione di Valentino Rossi che gli costò una (sacrosanta) squalifica. Fast ...

MotoGP Argentina - Dovizioso il più veloce nelle prove libere : Non tragga in inganno la posizione un po' arretrata del campione del mondo in carica: Marc ha lavorato esclusivamente sul passo, tralasciando di mettere le gomme nuove nei giri finali, dimostrando ...

MotoGP Argentina Libere2 Dovizioso - guizzo super; Rossi 6° - Marquez è 8° : guizzo Dovizioso. Nella seconda sessione di libere del GP di Argentina in testa alla classifica si issa il forlivese della Ducati che con il tempo di 1'39"181, realizzato nel finale, diventa il punto ...

MotoGP - Argentina : Dovizioso davanti - Rossi sesto : Solo ottavo il campione del mondo della Honda Marc Marquez che, dopo aver messo il sigillo sulle prime libere, ha chiuso con un ritardo di +0''316 da Dovizioso. Ducati have found their feet at Termas ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : la classifica combinata delle prove libere. Andrea Dovizioso precede Miller e Vinales - sesto Valentino Rossi : Andrea Dovizioso sulla sua Ducati stacca il miglior crono nelle FP2 (tutti migliorano il tempo delle FP1) del GP d’Argentina della MotoGP in 1’39″181, precedendo di appena 9 millesimi l’australiano Jack Miller. Terzo posto per lo spagnolo Maverick Vinales, sesto Valentino Rossi. Nono Franco Morbidelli, fuori dalla top 10 Andrea Iannone, 11°, mentre è 13° Danilo Petrucci, appena davanti a Francesco Bagnaia. LA classifica ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Argentina 2019 : Andrea Dovizioso chiude in testa! Risale Valentino Rossi : è davanti a Marquez! : Andrea Dovizioso è stato il migliore del secondo turno di prove libere del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il forlivese ha sfruttato molto bene una coppia di medium/soft, realizzando il crono di 1’39″181 e mettendo in mostra un’ottima confidenza con il tracciato sudamericano. Un segnale importante per la Ducati che cercava dei riscontri positivi su una pista ...

MotoGP 2019 Argentina - Dovizioso è il più veloce nelle libere. Risultati e tempi : Il campione del mondo è stato l'unico a scendere sotto il muro dell' 1'40'', fermando il cronometro su 1'39''827. I più rapidi dopo di lui sono stati Jack Miller, Ducati, +0.353, e Cal Crutchlow, ...

MotoGP – Marquez non riesce a ripetersi - Dovizioso davanti a tutti nelle seconde libere in Argentina [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina, bene Miller e Vinales E’ terminato il lavoro dei piloti della MotoGp nel primo tosto giorno di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo, in vista del Gp d’Argentina, che andrà in scena domenica sera. Se nella prima sessione di prove il più veloce è stato Marc Marquez, nonostante un problema con la sua moto, nel pomeriggio ...