MotoGp Argentina | griglia di partenza | pole per Marquez | Rossi quarto

MotoGp Argentina - Marquez : «Bene pole - passo gara ok» : TERMAS DE RIO HONDO - ' E' andata abbastanza bene, sono contento perché qui è sempre difficile fare pole. Una cosa è il passo gara, un'altra la pole ma il grip era molto buono '. Marc Marquez ha ...

MotoGp - Argentina : Marquez in pole davanti a Vinales e Dovizioso : Nella seconda prova del Mondiale, sul circuito di Termas de Rio Hondo, il campione del mondo in carica regola tutti con 1:38.304. Secondo posto in griglia per la Yamaha di Maverick Vinales, +0.154,, ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : domani la gara (domenica 31 marzo). Programma - orario e tv : Dopo due giorni riservati a prove libere e qualifiche, domani si lascerà da parte il cronometro e si farà sul serio con i duelli corpo a corpo del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Motomondiale. Alla luce dei risultati delle prove ufficiali, il favorito principale per la vittoria nella classe regina è l’iberico Marc Marquez, autore della pole position e ampiamente il più veloce sul passo gara. L’iberico ...

MotoGp - Argentina : pole di Marquez - Dovizioso terzo e Rossi quarto : TERMAS DE RIO HONDO - Sarà Marc Marquez a partire in pole position nel Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp, in programma domani sulla pista di Termas de Rio ...

MotoGp – Marquez punta sul meteo - Vinales pronto ad una partenza super e Dovizioso sicuro di non vincere : le parole dei protagonisti delle qualifiche d’Argentina : Marc Marquez, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso protagonisti delle qualifiche del Gp d’Argentina: le loro sensazioni a conclusione della Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima ...

MotoGp – 81ª pole per Marquez - Valentino Rossi apre la 2ª fila : la griglia di partenza del Gp d’Argentina : Marc Marquez in pole position, Valentino Rossi apre la seconda fila: la griglia di partenza del Gp d’Argentina E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Argentina: al termine di una Q2 di fuoco, il campione del mondo in carica è riuscito ad avere la meglio su tutti i suoi rivali, conquistando la sua quinta pole position a Termas de Rio Hondo negli ultimi sei anni. Alle spalle dello spagnolo della Honda si è piazzato un ottimo ...

MotoGp - Argentina : Marquez ancora davanti - Rossi quinto : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez è stato il più veloce anche nella quarta e ultima sessione di libere del Gran Premio d'Argentina: 1'39"341 il tempo dello spagnolo della Honda, davanti, per 188 ...

Marc Marquez - MotoGp GP Argentina 2019 : “Soddisfatto della pole - per domani attenzione al meteo…” : Marc Marquez è ampiamente soddisfatto dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP. Per lo spagnolo, quella di Termas de Rio Hondo, è la 81esima partenza davanti a tutti della sua scintillante carriera, e conferma che il suo feeling con moto e tracciato è ad altissimi livelli. Il grande favorito per la gara di domani è ovviamente lui, sperando che non replichi i disastri della scorsa annata. Ad ogni modo per ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Argentina 2019 : risultato e classifica delle qualifiche : Si sono disputate le qualifiche del Gran Premio di Argentina di MotoGP, secondo appuntamento del Mondiale 2019. Andiamo a vedere come quali sono stati i risultati e come si sono classificati i protagonisti della classe regina dopo la Q1. Griglia DI partenza GP Argentina 2019 – MotoGP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Takaaki Nakagami LCR Honda * al Q2 12 Pol Espargarò Red Bull KTM * al Q2 13 Aleix Espargarò Aprilia 14 Miguel Oliveira Red Bull KTM ...

MotoGp - dove vedere il Gp d’Argentina in Tv e in streaming : Si prospetta un weekend davvero intenso per tutti gli appassionati di motori: Formula Uno e MotoGp sono infatti entrambe al secondo appuntamento stagionale. Oltre al Gran Premio del Bahrain di Formula Uno (clicca qui per sapere dove seguirlo in Tv), è infatti in programma anche il Gran Premio di Argentina di MotoGp, gara in cui […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gp d’Argentina in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGp – Marquez si ripete nella quarta sessione di prove libere in Argentina : bene Crutchlow e Dovizioso [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti anche nelle Fp4 del Gp d’Argentina: Valentino Rossi tra i migliori a pochi minuti dalle qualifiche Anche la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Argentina è terminata. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è stato Marc Marquez il più veloce a pochi minuti dalle qualifiche del secondo round della stagione 2019. Il campione del mondo in carica è stato seguito dal pilota della LCR Cal ...

LIVE MotoGp - GP Argentina 2019 in DIRETTA : iniziate le FP4 - Valentino Rossi prova il passo gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE alle qualifiche del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. A Termas de Rio Hondo si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, i piloti si daranno battaglia per la conquista della migliore casella possibile: i migliori dieci della classifica combinata delle prove libere sono ammessi di diritto alla Q2, a loro si aggiungeranno i primi due della ...

LIVE MotoGp - GP Argentina 2019 in DIRETTA : si riparte con le prove libere 4 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE alle qualifiche del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. A Termas de Rio Hondo si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, i piloti si daranno battaglia per la conquista della migliore casella possibile: i migliori dieci della classifica combinata delle prove libere sono ammessi di diritto alla Q2, a loro si aggiungeranno i primi due della ...

MotoGp | Gp Argentina FP3 : Domina Marquez - inseguono Miller e Crutchlow : Il Campione del mondo in carica sin dai primi minuti del turno di è messo al comando della classifica dei tempi, andando a migliorare ulteriormente nel finale quando tutti i piloti sono scesi in ...