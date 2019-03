Moto3 | Masia in pole position in Argentina | Arbolino primo degli italiani

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019), Gp d'peralla sua prima volta in carriera alposto in griglia di partenza, qualifiche molto appassionanti quest'oggi nel Gp d', conalla sua primain carriera. Qualifiche a dir poco anomale con i piloti che si sono studiati aspettando l'un l'altro e causando una serie di giochi di scie che hanno favorito appunto. Canet al secondo posto in griglia, mentre terzo Felice, ilazzurri che hanno comunque ben figurato con Dalla Porta quarto, Antonelli 5°, Migno 6° e Fenati 7°. Di seguito l'intera griglia di partenza del Gp D'di

