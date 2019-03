Moto3 | GP Argentina 2019 | risultati e classifica prove libere 3 McPhee domina e firma il

LIVE Moto3 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Moto3. La classe più leggera del circus è pronta per regalare il consueto spettacolo nell’ultima sessione di prove libere (decisiva per l’ingresso diretto nel Q2) e nelle qualifiche vere e proprie sul circuito di Termas de Rio Hondo. In seguito ai risultati della prima giornata di prove, si preannuncia una ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. John McPhee è il migliore nel time-attack - Arbolino è 2° davanti ad Antonelli. 14° Fenati : Lo scozzese John McPhee (Petronas Sprinta Racing) ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, secondo round stagionale del Mondiale Moto3. Il 24enne nativo di Oban si è confermato uno degli specialisti della categoria per il giro secco ed ha firmato un ottimo 1’49″892 proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con gomme nuove alla fine di un turno pomeridiano molto più ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Jaime Masià al comando - Fenati secondo davanti ad Arbolino : Jaime Masià ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale Moto3. Il pilota spagnolo, in sella alla KTM del Team Bester Capital Dubai, ha timbrato un rilevante 1:51.147 e ha distaccato i più immediati inseguitori di mezzo secondo. Il 18enne iberico, alla sua terza stagione nella cilindrata più bassa (vanta come miglior risultato il quarto posto ad Assen nel 2018) e reduce dal ritiro in ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale Moto3. Dopo l’avvincente esordio nel deserto del Qatar, in cui il nipponico Kaito Toba si è imposto in volata sull’azzurro Lorenzo Dalla Porta, il circus si trasferisce sul tracciato di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento di un Campionato che si sta profilando molto ...