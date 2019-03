Moto2 – Vierge davanti a tutti in Argentina | pole per lo spagnolo | male gli azzurri

Moto2 - Risultati Qualifiche GP Qatar 2019 : Marcel Schrotter centra la pole su Vierge - poi Baldassarri e Marini : Come inizio, per Marcel Schrotter, non c’è davvero di che lamentarsi. Il pilota tedesco classe 1993 del team Kalex Dynavolt, infatti, centra una splendida pole position del Gran Premio del Qatar 2019 della Moto2, la prima della sua carriera. Il nativo di Vilgertshofen conferma di avere un passo straordinario sulla pista di Losail, andando a fissare un eccezionale 1:58.585 che gli garantisce la partenza al palo per la corsa di ...