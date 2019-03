Moto2 | GP Argentina | risultati e tempi delle qualifiche 1° Vierge | 2° Schrotter | 3° Lowes

Gp Argentina - pole di Vierge in Moto2 : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Lo spagnolo Xavi Vierge ha conquistato la pole position della classe Moto2 nel Gp d'Argentina, seconda prova del mondiale. Il pilota della Kalex, in 1'42''726, ha preceduto ...

Moto3 Argentina - Masia in pole; Arbolino scatta terzo. Moto2 : ok Vierge : Pole di Jaume Masia nel GP della Moto3 in Argentina. Lo spagnolo della Ktm Bester Capital Dubai, alla prima pole in carriera, stacca il tempo di 1'48"775 e precede Aron Canet, passato dalla Q1 e 2° a ...

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

Moto2 – Vierge davanti a tutti in Argentina : pole per lo spagnolo - male gli azzurri : Moto2, Xavi Vierge partirà dalla pole position nella gara di domani nel Gp d’Argentina: la griglia di partenza Moto2, Xavi Vierge in pole position dopo le qualifiche del Gp d’Argentina. Il pilota spagnolo partirà davanti a tutti nella gara di domani, dopo aver piazzato il miglior tempo per un soffio davanti al collega Schrotter. Lowes segue al terzo posto in griglia di partenza, un po’ deludenti invece gli italiani con ...

Moto2 - Gp Argentina FP3 : Domina Marquez - inseguono Miller e Crutchlow : Il Campione del mondo in carica sin dai primi minuti del turno di è messo al comando della classifica dei tempi, andando a migliorare ulteriormente nel finale quando tutti i piloti sono scesi in ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Remy Gardner di un soffio su Marini e Luthi - Bulega sesto - Baldassarri si salva dalla Q1 : L’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) conferma il suo ottimo inizio di stagione e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Dopo un turno equilibratissimo e combattuto, Gardner comanda la classifica dei 14 piloti che eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche (che scatteranno alle ore 17.30) chiudendo con il tempo di 1:42.815, il migliore di questo fine settimana di Termas de Rio ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Argentina 2019 : Remy Gardner di un soffio su Marini e Luthi - Bulega sesto - Baldassarri si salva dalla Q1 : L’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox) conferma il suo ottimo inizio di stagione e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Dopo un turno equilibratissimo e combattuto, Gardner comanda la classifica dei 14 piloti che eviteranno la Q1 nel corso delle qualifiche (che scatteranno alle ore 17.30) chiudendo con il tempo di 1:42.815, il migliore di questo fine settimana di Termas de Rio ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : prove libere 3 e qualifiche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della Moto2 per quanto riguarda il Gran Premio di Argentina 2019. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la classe mediana va a decidere la griglia di partenza in vista della gara di domani per una battaglia che si annuncia serrata. Dopo la terza sessione di prove libere, in programma alle ore alle ore 13.55, dalle ore 17.30 sarà tempo di qualifiche, con la Q1 che precederà la Q2 delle ore 17.55 ...

Moto2 - GP Argentina : risultati e tempi delle libere. 1° Luthi - 2° Lowes - 3° Gardner : Se il primo turno si era chiuso con un sorprendente Luca Marini più veloce di tutti nel finale, in progressione, segno di un netto passo avanti rispetto al Qatar, il secondo turno ha portato il pilota ...

Moto2 - GP Argentina : Marini e Bulega vanno forte : Il Programma del weekend su Sky Sport MotoGP Sabato 30 marzo Libere3 " Moto3 ore 13.00 Libere3 " Moto2 ore 13.55 Qualifiche " Moto3 ore 16.35 Qualifiche Moto2 ore 17.30 Domenica 31 marzo Warm up " ...

Moto2 – Prove libere Gp d’Argentina : Luthi super nella 2ª sessione - ottimo balzo di Bulega sul finale : Luthi davanti a tutti nella seconda sessione di Prove libere del Gp d’Argentina Thomas Luthi è il più veloce nella seconda sessione di Prove libere della Moto2 sul circuito di Termas de Rio Hondo dove domenica si correrà il Gp d’Argentina. Il pilota elvetico della Dynavolt Intact Gp, su Kalex, chiude col crono di 1’43”353 davanti al britannico Sam Lowes, +0”092, alle sue spalle l’australiano Remy ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Luthi il migliore davanti a Lowes ed a Gardner. Nicolò Bulega stupisce in quinta posizione : E’ dello svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo lo svizzero ha messo in mostra un’ottima velocità, venendo fuori nelle ultime battute e siglando il significativo riscontro di 1’43″353. Il centauro elvetico ha preceduto il sempre performante britannico Alex Lowes, sulla Kalex ...

Argentina : Marini guida le libere 1 in Moto2 : Miglior tempo per Luca Marini nelle prime libere del Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2 in programma sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota italiano ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Luca Marini il migliore davanti a Lowes ed a Schrötter. Lorenzo Baldassarri è 12° : Luca Marini dà dei segnali importanti nel corso delle prove libere 1 del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale 2019 di Moto2. Il centauro italiano dello Sky Racing Team VR46, grazie ad una serie di giri estremamente veloci, ha concluso la sessione in testa con il crono di 1’44″220, candidandosi ad un ruolo di primo piano in questo weekend. Il fratellino di Valentino Rossi, però, dovrà guardarsi alle sue spalle, perché ...