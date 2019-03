Morte Sala | «Il pilota non era qualificato per volare di notte»

Morte Emiliano Sala - la decisione del Cardiff sull’accordo con il Nantes : Il Cardiff è pronto a comunicare alla FIFA che considera “nullo” il contratto da 23 milioni di euro che avevano stipulato con il Nantes per l’acquisto di Emiliano Sala dopo la tragica Morte del giocatore in un incidente aereo. Il 28enne attaccante argentino è rimasto ucciso quando il piccolo aereo che lo stava portando in Galles è precipitato nel Canale della Manica lo scorso 21 gennaio, due giorni dopo aver completato il ...

Morte Emiliano Sala - la mamma : “tante cose non sono chiare” : “Non si sono presi cura di Emiliano, almeno non come il Cardiff avrebbe dovuto farlo per un giocatore pagato 17 milioni”: sono le dure dichiarazioni di Mercedes Sala in un’intervista a L’Equipe. “Sento tristezza e dolore, ma anche rabbia” continua la mamma del calciatore 28enne morto in seguito al disastro aereo, il corpo del calciatore è stato ritrovato inabissato nel Canale della Manica: “Oggi ...

Marsala - Morte al Pronto Soccorso. Eseguita l'autopsia sul corpo di Di Girolamo : È stata Eseguita questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Giacomo Di Girolamo, il giovane marsalese di 35 anni, pescatore, morto qualche giorno fa al Pronto soccorso di Marsala. Arrivato durante la ...

Marsala - la Morte al pronto soccorso di Di Girolamo. Due indagini in corso : Ci sono due indagini in corso per capire come sia potuto accadere che, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, un uomo di 35 anni, Giacomo Di Girolamo, è morto nella sala d'attesa del pronto ...

Morte Sala : il pilota non aveva completato il corso per la licenza commerciale : Spuntano ulteriori dettagli riguardo la vicenda che ha portato alla Morte di Emiliano Sala. Se il corpo dell'attaccante argentino è stato ritrovato lo scorso 6 febbraio, resta ancora disperso quello ...

Morte Emiliano Sala - l'assicurazione non rimborserà il Cardiff : comincia una battaglia legale con il Nantes : La generosità di calciatori e gente comune da un lato, l'aridità di società e assicurazioni dall'altro. Niente come il caso della Morte del calciatore argentino Emiliano Sala del Cardiff precipitato ...

Emilano Sala - il cugino : "È stato ucciso - cosa non torna sulla sua Morte" : Non solo le insinuazioni della fidanzata. Ora, della morte di Emiliano Sala - il calciatore 28enne disperso lo scorso 21 gennaio e ritrovato nella manica - ne parla anche il cugino. Lo ha fatto in occasione dei funerali che si sono svolti a Progreso, in Argentina, dove Matias Gatti ha parlato alla s

Morte Sala - il cugino lancia accuse durissime : 'E' stato ucciso - i responsabili devono pagare' : Il giorno dell'annuncio il mondo si è stretto intorno ai parenti del calciatore argentino, nei giorni seguenti sono stati condivisi post di condoglianze, i tifosi del Nantes hanno esposto un ...

Morte Sala - Cardiff 'Pagheremo i 17 milioni al Nantes se non ci sono anomalie' : Cardiff - 'Se saremo contrattualmente obbligati a pagare ovviamente lo faremo, onoreremo i nostri impegni, ma se ci sono delle anomalie allora è giusto che il presidente difenda gli interessi del club.

Morte Emiliano Sala - l’esito dell’autopsia : ferite a testa e torace : Morte Emiliano Sala – E’ sotto shock il mondo del calcio per la Morte dell’attaccante Emiliano Sala, l’ex Nantes è stato trovato senza vita all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica. L’autopsia secondo il Wales online avrebbe confermato le cause della Morte: ferite alla testa e al torace a causare il decesso. Il corpo del pilota non è stato ancora ritrovato, la famiglia ha avviato ...

Emiliano Sala - svelati i motivi della Morte del calciatore : Emiliano Sala, le ragioni della morte del calciatore dopo l’impatto dell’aereo in mare Emiliano Sala e la sua morte hanno sconvolto il mondo del calcio e non solo. Dopo le ricerche nei fondali del Canale della Manica, capitolate con il ritrovamento del corpo del calciatore, sono state individuate le cause che hanno portato il 21enne alla morte. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Emiliano Sala sarebbe morto a causa ...

Le notizie del giorno – Morte Emiliano Sala - gesto vergognoso di due tifosi : Le notizie del giorno – Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte del calciatore Emiliano Sala, nel frattempo in tanti si sono mobilitati per una raccolta dei fondi necessari a proseguire le ricerche del corpo di David Ibbotson: il pilota inabissato nel Canale della Manica. Come riporta la Bbc, la famiglia del pilota ha raccolto l’equivalente di quasi 110.000 sterline, 27.000 delle quali donati da Kylian Mbappe. In totale sono ...

Morte Emiliano Sala - il toccante gesto del Nantes per ricordare per sempre l'attaccante : ... che ha voluto ricordare anche il pilota deceduto ed il cui corpo non è stato ancora trovato - Vedere il mondo intero riunisi per accompagnarci nella nostra ricerca è stato un aiuto infinitamente ...