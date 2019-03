Mondiali cross | storico Uganda

Atletica – Mondiali cross 2019 : Battocletti si conferma migliore europea : Atletica, Mondiali di Cross 2019: Battocletti prima europea tra le U20 ad Aarhus Una conferma per Nadia Battocletti nei Campionati Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca. Anche stavolta è la migliore europea al traguardo nella gara under 20, come due anni fa e poi alla rassegna continentale dello scorso dicembre, quando vinse la medaglia d’oro. Per la giovane azzurra il 23esimo posto finale in 22:24 sui quasi 6 chilometri del ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : risultati e classifiche. Obiri nella storia - Cheptegei vieta il tris a Kamworor : Ad Aarhus (Danimarca) si sono disputati i Mondiali 2019 di corsa campestre. Di seguito tutti i risultati delle gare della rassegna iridata di cross. SENIORES MASCHILE – Geoffrey Kamworor andava a caccia del terzo sigillo consecutivo ed era il grande favorito della vigilia ma il keniano si è dovuto accontentare del terzo posto (31:55). Il già tre volte Campione del Mondo di mezza maratona ha pagato il cambio di ritmo imposto dagli ugandesi ...

Atletica – Mondiali cross : vigilia iridata ad Aarhus per Battocletti e Mattevi : Mondiali di Cross: vigilia iridata per Battocletti e Mattevi in Danimarca vigilia mondiale a Aarhus (Danimarca) per le azzurre Nadia Battocletti e Angela Mattevi, che domattina (sabato 30 marzo) alle 11.35 saranno in gara nella rassegna iridata di Cross, sulla prova under 20 con 6 chilometri da percorrere. La campionessa europea in carica Battocletti è già stata la migliore del vecchio continente nell’ultima edizione, 34esima nel 2017 a ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : Kamworor a caccia del tris - Obiri per entrare nella storia. Italia ai minimi storici : I Mondiali 2019 di corsa campestre si disputeranno sabato 30 marzo lungo un tracciato disegnato attorno al Moesgaard Museum di Aarhus (Danimarca), il percorso si preannuncia molto complicato con diversi saliscendi che metteranno a dura prova gli atleti. La rassegna iridata di cross chiuderà ufficialmente la stagione invernale dell’Atletica leggera e regalerà sicuramente grandi emozioni con tantissimi big pronti a darsi battaglia, vediamo ...

Atletica – Cross : le rivali Mondiali di Battocletti e Mattevi : Nella rassegna iridata di sabato 30 marzo ad Aarhus, in Danimarca, le due azzurre nella gara under 20 che vede favorite la keniana Chebet e l’ugandese Chelangat. Il keniano Kamworor per il tris al maschile Scatta l’ora dei Campionati mondiali di corsa campestre, sabato 30 marzo ad Aarhus. La città danese ospita l’edizione numero 43 dell’evento, che attende 67 nazioni tra cui l’Italia che sarà al via con due atlete nella gara under 20 di 6 ...

Atletica – Cross : Battocletti e Mattevi ai Mondiali di Aarhus - le sensazioni delle azzurre : Nadia Battocletti e Angela Mattevi ai Mondiali di corsa campestre di Aarhus: le parole delle azzurre alla vigilia della rassegna iridata Due ragazze d’oro agli Europei, nate in Trentino e nel 2000. Sabato 30 marzo nei Campionati Mondiali di corsa campestre ad Aarhus, in Danimarca, saranno al via della gara under 20 Nadia Battocletti, che ha vinto il titolo continentale di categoria nel Cross in dicembre, e Angela Mattevi, campionessa ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 30 marzo si disputeranno i Mondiali 2019 di corsa campestre, la rassegna iridata di cross andrà in scena ad Aarhus (Danimarca). Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica dove i più grandi campioni della specialità si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, purtroppo l’Italia sarà una pallida comparsa visto che saremo presenti soltanto con due atlete tra le under 20 (Nadia Battocletti e Angela Mattevi). Il grande ...

Mondiali junior di Snowboard – La lista dei quindici convocati azzurri per cross - parallelo e slopestyle : Mondiali junior per Snowboardcross, parallelo e slopestyle: ecco i 15 convocati per l’Italia nelle tre discipline Con la delibera numero 85, il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Mondiali junior di Snowboard, che si terranno a Reiteralm, in Austria, dal 25 marzo al 2 aprile 2019 per quanto riguarda lo Snowboardcross, mentre le gare di parallelo si disputeranno a Rogla, in Slovenia, dal 31 ...

Atletica - Mondiali cross 2019 : solo 2 convocate per l’Italia - Battocletti e Mattevi tra le juniores : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di cross che si disputeranno ad Aarhus (Danimarca) sabato 30 marzo. solo due azzurre saranno impegnate in gara: Nadia Battocletti e Angela Mattevi, entrambe iscritte alla gara juniores sui 6 km. La Battocletti, capace di vincere il titolo europeo tra le under 20 a Tilburg, è reduce dal trionfo tricolore a Venaria Reale ...

Snowboard - Mondiali 2019 : l’Italia si conferma ai vertici in cross e parallelo - ma manca l’oro : Ai Mondiali 2019 di Snowboard a Park City (USA) l’Italia è stata protagonista nelle gare di parallelo e soprattutto di cross, conquistando complessivamente quattro medaglie, due d’argento e altrettante di bronzo. Un bottino quindi positivo, ma non è arrivato l’oro e quindi quel grande acuto che ci si poteva aspettare alla vigilia considerando gli ottimi risultati ottenenti in Coppa del Mondo. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le ...

Ciclocross - novità dall’UCI! Mondiali 2022 e 2023 a Stati Uniti e Paesi Bassi - nasce la categoria Juniores femminile : Approfittando della rassegna iridata che si è svolta nel fine settimana, il Comitato Direttivo dell’UCI si è riunito in Danimarca per discutere una serie di misure in favore della promozione e dello sviluppo del Ciclocross. Nel comunicato pubblicato è stata annunciata tra le altre cose l’assegnazione dei Campionati Mondiali a Fayetteville, in Arkansas (Stati Uniti d’America) per l’edizione 2022 e ad Hoogerheide (Paesi ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Italia d’argento! Visintin : “Il giusto riscatto”. Moioli : “Due su due - ci sono riuscita!” : Lo Snowboardcross è ancora azzurro ai Mondiali: nella gara a squadre Omar Visintin e Michela Moioli chiudono secondi e guadagnano la medaglia d’argento nella Big Final. Per l’Italia si tratta della terza medaglia dopo i due bronzi delle gare individuali. Queste le parole dei medagliati azzurri al sito della FISI. Michela Moioli centra così la seconda medaglia: “sono molto contenta, sono venuta negli Stati Uniti per conquistare ...

Snowboardcross - Mondiali 2019 : Omar Visintin e Michela Moioli si tingono d’argento nella gara a squadre mista. Vincono gli Stati Uniti : Omar Visintin e Michela Moioli regalano all’Italia una splendida medaglia d’argento nella prima storica gara a squadre mista dei Mondiali di Snowboardcross a Solitude (USA). In questo format inedito, i due azzurri hanno saputo esprimersi al meglio e far valere le proprie qualità per centrare questo grande risultato. Oro conquistato dai padroni di casa statunitensi Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis, che rispettano il pronostico e vanno ad ...

LIVE Snowboardcross - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il bersaglio grosso nella prova a squadre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre mista dei Mondiali 2019 di Snowboardcross a Solitude (USA). Grande attesa per una prova che non ha precedenti con questo format. l’Italia, dopo aver conquistato due medaglie di bronzo nell’individuale, punta ad essere ancora grande protagonista. In gara ci saranno tre coppie azzurre: la prima formata da Omar Visintin e Michela Moioli, la seconda da Emanuel Perathoner e Francesca ...