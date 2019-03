Miranda Kerr attende il terzo figlio

Miranda Kerr sarà di nuovo mamma : aspetta il suo terzo figlio : La gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda KerrLa gravidanza di Miranda Kerr«Miranda, Evan, Flynn e Hart non vedono l’ora di dare il benvenuto al nuovo membro della loro famiglia. Le parole non possono spiegare quanto siamo felici. Grazie a tutti per gli auguri». ...