Mini naja 2019 | servizio militare volontario | requisiti e quanto dura

Torna il servizio militare su base volontaria : Perego (Fi) spiega come funzionerà la Mini-naja : La cosiddetta mini-naja, un percorso formativo in ambito militare per i giovani tra i 18 e i 22 anni, potrebbe presto diventare legge. La proposta avanzata da Matteo Perego (Fi) è stata già approvata alla Camera: proprio il suo primo firmatario spiega in un'intervista a Fanpage.it come funzionerà questo nuovo servizio militare su base volontaria.Continua a leggere

Come funzionerà la "Mini naja" : Primo via libera dell'Aula della Camera al progetto sperimentale cosiddetto 'mini-naja'. Il provvedimento, che ora passerà all'esame del Senato, disciplina le modalità per l'avvio di un progetto sperimentale finalizzato a valutare la possibilità di svolgere percorsi formativi volontari in ambito militare. Destinatari, obiettivi e durata I percorsi formativi sono rivolti esclusivamente a cittadini italiani di ...

La proposta di legge 'Mini naja' : 6 mesi di caserma e studio per giovani tra 18 e 22 anni : La proposta di legge sul servizio militare ridotto è arrivata alla Camera e ha ottenuto la sua prima approvazione. Adesso la palla passa al Senato che dovrà decidere se approvarla o meno. Nel caso in cui vincesse il sì, verrebbe introdotta la cosiddetta "Mini naja" di sei mesi, il servizio per i giovani tra i diciotto e i ventidue anni dalla durata di sei mesi che dovrà essere svolto tra la caserma e lo studio. Secondo quanto riferisce il ...

Mini naja : cos'è - come funziona e a chi si rivolge : La Camera dei Deputati ha espresso il proprio sì alla cosiddetta Mini naja, la proposta di legge che si rivolge ai giovani e prevede l'avvio la possibilità di realizzare percorsi formativi in ambito militare. Ora la proposta di legge passa al vaglio del Senato. Il testo è stato approvato il 27 marzo a Palazzo Montecitorio con 453 voti a favore e 6 astenuti. Unici contrari i 10 deputati di Leu. Che cos'è la Mini naja e chi può farla La proposta ...

