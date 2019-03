Milano | arrestata truffatrice in trasferta da Napoli

liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019), 30 mar. (AdnKronos) - Partiva daper commettere truffe in Lombardia, recuperando soldi e gioielli dalle vittime raggirate al telefono da un complice. Una donna di 47 anni è statadai carabinieri per una truffa riuscita e altre tre tentate in Lombardia lo scorso anno. I milit

infoitinterno : Milano, spacciava cocaina nel suo appartamento: arrestata pensionata. Trovati in casa 70mila euro - GazzettinoDroga : Spacciatrice arrestata in casa. Aveva 50 grammi di cocaina - amvecchiarino : Maltrattava i bambini dell'asilo nido, a Cernobbio arrestata la maestra -