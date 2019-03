Milano | al Bar Bianco apre il nuovo dehor del parco Sempione

vanityfair

(Di sabato 30 marzo 2019): al Barildel: al Barildel: al Barildel: al Barildel: al Barildel: al BarildelMancava da sempre un luogo per mangiare aldi, il cuore verde della città, inestimabile ricchezza cittadina. Un posto che fosse casual ma non troppo, che non servisse solo panini e piatti al volo, ma che avesse qualche bel tavolo, apparecchiato con tovaglie e tovaglioli di tessuto, e un servizio attento. Con un menù di pochi piatti ma ben fatti. Perché se è vero che nessuno vuole un ristorante gourmet o stellato al, qualcuno potrebbe voler un buon posto dove passare un pranzo – anche domenicale ...

HOUSEINMILANO : RT @sistemaarreda: Questo è il Baxter bar di Milano! L'esclusivo locale del brand Italiano di arredamento! E tu chi porteresti per un ape… - ildesk : Giuseppe Orlando, 61 anni, era parente di Francesco Favella e proprietario di un bar. L’omicidio in via Milano, dop… - artpopaqua : RT @vogue_italia: In un bar vecchia milano, uno shooting speciale by #GiuliaAlbertini con le collezioni #primaveraestate2019 dei designer d… -