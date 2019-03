Milan su Everton | il piano per 3 big

Chi è Everton Soares - l’attaccante ad un passo dal Milan [FOTO e DETTAGLI] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Intermediario Everton : 'Contatti con il Milan' : Ai microfoni di PianetaMilan.it, l'intemerdiario europeo dell'esterno Everton del Premio, Marcelo Serafini, svela: 'Chiaramente il Milan è da sempre uno dei migliori club nel mondo, hanno progetti ambiziosi. Qualche contatto c'è stato. Leonardo? Penso possa essere una figura importante'.

Everton chiama il Milan : "Sogno il rossonero" - affare possibile per 40 milioni : Everton Sousa Soares, attaccante esterno del Gremio e della nazionale brasiliana, potrebbe allungare la lista di verdeoro in maglia rossonera. Il Milan fa sul serio e lo stesso 22enne ha confermato l' interesse, dopo l' amichevole vinta dal Brasile contro la Repubblica Ceca: «Futuro in rossonero? So

Milan - senti Everton : “felice dell’interesse di un club enorme come quello rossonero - a Paquetà ho detto che…” : Il giocatore brasiliano ha ammesso di essere lusingato dall’interesse del Milan, svelando di averne parlato anche con Paquetà Dopo Paquetà, il Milan potrebbe pescare nuovamente in Brasile nella prossima finestra di mercato. Leonardo ha infatti messo gli occhi su Everton Sousa Soares, attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Gremio già nel giro della Nazionale brasiliana. AFP/LaPresse Il giocatore verdeoro ha ammesso di essere ...

Everton : 'Milan squadra enorme - se tutto va bene io e Paquetà compagni' : ... classe 1996 attaccante esterno del Gremi o di Porto Alegre e della Nazionale brasiliana, che ieri ha parlato dell' interesse del Milan nei suoi confronti ai microfoni di Sport Mediaset d opo l'...

Milan - possibile derby per Bergwijn e occhi su Everton : ... CLICCA QUI << Calciomercato Milan, le richieste per Bergwijn ed Everton Parallelamente ai più blasonati Allan Saint-Maximin e Gerard Deulufeu - rivela La Gazzetta dello Sport di oggi -, il Dt ...

Milan - Leonardo vuole pescare ancora in Brasile : piace Everton : Everton Sousa, esterno d'attacco del Gremio, nel mirino del Milan. Secondo la Gazzetta dello sport , il classe 1996 è in una lista che comprende anche Deulofeu del Watford e Saint Maximin del Nizza.

Milan - Gazidis vorrebbe una squadra giovane : no a Falcao - si a Everton e Saint-Maximin : Dopo un periodo non roseo dal punto di vista sportivo, il Milan di Gattuso sembra aver trovato quell'equilibrio del gioco che sta portando degli ottimi risultati. Il quarto posto attuale in Serie A garantirebbe l'obiettivo minimo della dirigenza Milanista, ovvero un posto in Champions League: inoltre ci sono ancora i quarti di finale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio per cercare di raggiungere un trofeo sempre molto importante. L'arrivo ...