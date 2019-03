Fuori dal coro - lite tra Giordano e Costamagna. Il conduttore le chiude per due volte il Microfono : Da settimane giocano sulle loro contrapposizioni, tanto da essere stati consacrati persino in trasferta a Cartabianca. Mercoledì però a Fuori dal coro è stato scontro totale tra Mario Giordano e Luisella Costamagna.Non normali battibecchi ma qualcosa di più, con la Costamagna zittita per ben due volte dal conduttore.Si parlava della legge sulla legittima difesa, pronta ad essere approvata definitivamente al Senato. Giordano ha mostrato una ...

Fuori dal coro - lite tra Giordano e Costamagna. Il conduttore le chiude per due volte il Microfono : Da settimane giocano sulle loro contrapposizioni, tanto da essere stati consacrati persino in trasferta a Cartabianca. Mercoledì però a Fuori dal coro è stato scontro totale tra Mario Giordano e Luisella Costamagna.Non normali battibecchi ma qualcosa di più, con la Costamagna zittita per ben due volte dal conduttore.prosegui la letturaFuori dal coro, lite tra Giordano e Costamagna. Il conduttore le chiude per due volte il microfono ...

Var - in Australia arbitro dirige con Microfono aperto [VIDEO] : Esperimento in Australia, nella A-League, durante il match tra Melbourne Victory e Brisbane Roar. L’arbitro della partita, Jarred Gillett, ha infatti diretto il match con il microfono aperto, permettendo l’ascolto delle conversazioni con gli assistenti e la sala VAR. I tifosi hanno così potuto vedere e sentire tutto ciò che accade al di fuori del rettangolo di gioco. Una partita che ha implicato l’intervento della tecnologia e la revisione ...

Microfono per podcast : i migliori da comprare : Negli ultimi tempi è nato un nuovo trend che sembra essere in rapida ascesa. Una di quelle cose che esistono da sempre, ma che in un certo periodo storico acquistano tantissimo successo e conquistano ilo leggi di più...

All'esame per la guida con auricolare e videocamera - ma lo tradisce il volume del Microfono : Denunciato un giovane pakistano dalla Polstrada. L'auricolare resta incastrato nell'orecchio e finisce all'ospedale

NBA – Doc Rivers prende il Microfono e fa applaudire tutto lo Staples Center : omaggio da brividi per l’ultima di Nowitzki [VIDEO] : Time out a pochi secondi dal termine del quarto quarto, Doc Rivers prende il microfono e chiama la standing ovation: è l’ultima partita di Dirk Nowitzki allo Staples Center Ieri notte allo Staples Center di Los Angels è successo qualcosa di magico. Con pochi secondi sul cronometro e l’esito della partita ormai segnato in favore dei Clippers (112-121), Doc Rivers aveva a disposizione ancora un time out. L’allenatore della ...