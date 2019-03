Mick Schumacher ottavo al debutto nel Mondiale di Formula 2

F2 : Mick Schumacher esordisce ed è ottavo - Corinna ai box : Si è concluso con un ottavo posto l'esordio di Mick Schumacher, al volante di una vettura del Team Prema, nel campionato internazionale di formula 2 che è cominciato oggi in Bahrain. La prova è stata ...

F2 - Bahrain : Mick Schumacher ottavo al debutto - domani partirà in pole : MANAMA - Mick Schumacher debutta con un ottavo posto nella sua prima gara in Formula 2. Il figlio del sette volte campione di F1, al voltante della Prema, è partito dalla decima piazza in griglia, e ...

F2 - gara Bahrain : Mick Schumacher debutta e chiude ottavo - scatterà dalla pole : L'avventura di Mick Schumacher in Formula 2 è iniziata con un ottavo posto. Il tedesco, che scattava dalla decima piazza, non è riuscito a lottare con i migliori ma ha conquistato una posizione ...

F.2 Bahrain - gara 1 a Latifi. Ghiotto è 2°. Mick Schumacher 8° : di Nicholas Latifi la prima vittoria stagionale del campionato di Formula 2. In gara 1 del GP del Bahrain il canadese del team Dams ha preceduto al traguardo il nostro Luca Ghiotto, Uni Virtuosi,, ...

Mick Schumacher sulla Ferrari : tutto pronto per il debutto nei test : Il momento tanto atteso dai fan del Cavallino rampante di tutto il mondo è fissato per il 2 aprile, quando Mick Schumacher proverà la Ferrari SF90 durante la prima giornata della sessione di test in-...

F.2 - tutti guardano Mick Schumacher - ma la pole è di Ghiotto : l'italiano Luca Ghiotto ad aggiudicarsi la prima pole position di Formula 2 del campionato 2019. Una corsa che mai come quest'anno è sotto i riflettori per la partecipazione di Mick Schumacher, figlio ...

Corinna Schumacher torna a farsi vedere : al fianco di Mick nel paddock : Il giovane Mick porta un cognome pesante, pesantissimo nel mondo dell'automobilismo. Il figlio di Michael Schumacher , sette volte campione del mondo, infatti, mesi fa è stato promosso in Formula 2 e sua mamma Corinna ha deciso di farsi vedere al fianco del figlio nel paddock in Bahrain. Era da un tantissimo tempo che la moglie del ...

Formula 2 - GP Bahrain : prove libere a Sette Camara. Mick Schumacher 12esimo : Al via il campionato di Formula 2 con il GP del Bahrain. Nella prima sessione di libere ad imporsi è stato Sergio Sette Camara . Il brasiliano, del team DAMS, che ha girato in 1:43.618, staccando di ...

GP Bahrain - Corinna Schumacher torna in un paddock per seguire il figlio Mick in F2. FOTO : La moglie del sette voltre campione del mondo di F1 torna in un paddock per seguire il giglio Mick all'esordio nel campionato di F2. Corinna ha parlato con Mattia Binotto, team principal della Ferrari. Il GP del Bahrain è diretta esclusiva ...

Mick Schumacher/ "Ferrari? Che emozione. Senza mio padre Michael non sarei qui" : Mick Schumacher parla dei test con la Ferrari: "Che emozione". E poi sul padre Michael: "Senza di lui non sarei qui". Ultime notizie

Ferrari - Mick Schumacher pronto per la SF90 : 'Ispirato da papa' : Una corsa a perdifiato per il ventenne erede del sette volte campione del mondo, che ha tutti gli occhi puntati addosso ma si dice al contempo 'pronto e fiducioso', ma anche 'emozionato'. Subissato ...

Mick Schumacher 'La Formula 2 non mi spaventa - un sogno provare la Ferrari' : ROMA - Cresce l'attesa per il debutto di Mick Schumacher , figlio del grande Michael, pronto a dare battaglia in Formula 2. 'Non sono spaventato da tutto questo, sono pronto e fiducioso. Mia mamma è ...

Mick Schumacher : 'Ispirato da papà' : Infine a chi gli chiede se pensa di poter essere il terzo figlio di un campione del mondo a vincere il titolo, Hill e Rosberg, ndr, Mick ha risposto: 'E' un po' presto per parlarne. Non voglio ...

F1 - Mick Schumacher : “Emozione per l’esordio - ma per essere parte del Circus è ancora presto” : Inutile negarlo, c’è emozione nel vedere Mick Schumacher nel paddock di Sakhir, sede del secondo round del Mondiale 2019 di F1. Il figlio del grande Michael, campione europeo 2018 di F3, prenderà parte ai test riservati alle monoposto della massima categoria dell’automobilismo il 2 aprile su questo tracciato a bordo della Ferrari. Il tedeschino, entrato a far parte da gennaio della Ferrari Drivers Academy esordirà quindi ...