Mick Jagger sta male - Rolling Stones annullano tour : «Ha bisogno di cure» : Mick Jagger sta male e per questo i Rolling Stones hanno cancellato il loro tour americano. Mick Jagger ha problemi di salute. «I medici gli hanno consigliato di non andare in...

