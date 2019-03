Mick Jagger sta male I Rolling Stones costretti a rimandare il tour

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Lo stato di salute diha costretto iil No Filterprogrammato per questa primavera in Nord America. Sulla pagina Facebook del gruppo è apparso un post che recita:Sfortunatamente oggi idevono annunciare il posticipo delle imminenti date deinegli Stati Uniti e in Canada. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati a coloro che hanno acquistato i biglietti per gli spettacoli, ma il gruppo avvisa i fan di conservarli, poiché saranno validi per le date riprogrammate, che saranno annunciate a breve. I dottori hanno consigliato adi non andare inin questo momento, in quanto ha bisogno di cure mediche. I dottori hanno detto adi attendere la completa ripresa, in modo da poter tornare sul palco il prima possibile.L'annuncio si conclude con un messaggio distesso:Mi dispiace tanto per i ...

