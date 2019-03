Meteo, le previsioni di domenica 31 marzo (Di sabato 30 marzo 2019) Meteo, le previsioni di domenica 31 marzo



L’ultimo weekend di marzo si chiude all'insegna del bel tempo e del clima primaverile: quasi in tutta Italia è prevista una giornata soleggiata e con cieli sereni. Temperature in lieve aumento. Meteo stabile anche lunedì, ma da metà settimana tornerà la pioggia







