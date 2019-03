Meteo, l’anticiclone domina il weekend: sabato e domenica all’insegna del sole e del bel tempo

Weekend di sole e clima mite. C'è un graduale ritorno dell'alta pressione che proietterà l'Italia verso rinnovate condizioni di stabilità atmosferica e con un clima destinato via via a tornare piuttosto mite. "Un anticiclone avido di caldo - spiegano da ilmeteo.it - comincerà a guadagnare strada già da domani per poi estendersi ulteriormente fra sabato e domenica, facendo aumentare le temperature".





L'anticiclone, domani, garantirà condizioni di tempo decisamente stabile e soleggiato soprattutto al Nord, sulle regioni centrali e gran parte di quelle meridionali. Una residua instabilità atmosferica, tuttavia, potrà ancora attardarsi sulle aree costiere ioniche della Calabria, dove, nella prima parte del mattino, non è da escludere qualche isolato piovasco. Su queste zone, il meteo, andrà comunque migliorando molto rapidamente lasciando spazio a graduali e generose schiarite soprattutto dal primo pomeriggio. Grazie al bel tempo ed al deciso irraggiamento solare presente sul resto del Paese, le temperature cominceranno nuovamente ad aumentare soprattutto al Nord e sui versanti tirrenici del Centro.





In seguito, l'anticiclone, prenderà ulteriormente coraggio e, specialmente a cavallo del weekend, riuscirà ad estendere la tua totale e positiva influenza a tutto il territorio italiano. Forte stabilità atmosferica dunque, tanto sole per tutti e temperature in ulteriore aumento fino a valori nuovamente superiori alla media stagionale con punte possibili fino a 25°C. Si preannuncia dunque un sabato ed una domenica adatti alle gite fuori porta o ad una bella passeggiata all'aria aperta senza il bisogno di tenere un ombrello a portata di mano.