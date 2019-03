Meteo che cambia | sempre meno neve sulle Alpi! Sport invernali a rischio?

Meteo : si apre un week-end piu' che stabile - ma il cambiamento e' confermato! : L'alta pressione si è nuovamente impossessata dell'Italia, come ormai è prassi da diverse settimane con qualche rapida eccezione. Come possiamo osservare dalle immagini satellitari splende il Sole...

Previsioni Meteo : neve in arrivo in Valle d’Aosta - anche a bassa quota : E’ previsto l’arrivo della neve la prossima settimana in Valle d’Aosta: “Un campo anticiclonico favorirà tempo soleggiato in Valle d’Aosta fino a lunedì, in seguito la discesa di una fredda area depressionaria determinerà un episodio perturbato, con possibili nevicate a quote abbastanza basse,” si legge nel bollettino dell’ufficio Meteorologico regionale. Sabato e domenica si prevede cielo soleggiato con ...

Avviso di condizioni Meteorologiche avverse sul Sud Italia : Il Dipartimento di Protezione ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse che dalla serata prevede precipitazioni, anche a carattere

Meteo Protezione Civile domani : ancora instabilita' al Sud - fenomeni anche intensi sull'area ionica : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di residua instabilità al Sud Italia, con fenomeni localmente intensi sui settori ionici. Ecco il bollettino Meteo redatto dalla Protezione...

Rossi punta al podio in Argentina : 'Ma spero che il Meteo mi aiuti' : 'Speriamo di avere buone condizioni di pista sul circuito questo weekend, perché è sempre fondamentale. In secondo luogo, speriamo che quest'anno ci sia bel tempo. Io per quanto mi riguarda, farò del ...

Allerta Meteo : Estofex lancia l’allarme per grandine di grandi dimensioni e tornado anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia e parti della Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. Allerta di livello 1 anche per parti di Grecia, Bulgaria e Albania per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. Stesso livello di ...

Meteo : irruzione artica sull'Italia - nevica fino in collina! A breve tracollo termico anche al sud : Una forte ondata di maltempo di stampo artico sta sferzando la nostra penisola ed in particolar modo le regioni centro-settentrionali dove, nella serata di ieri e nelle ore notturne, si sono...

Meteo Toscana - forti raffiche di vento : traghetti cancellati. Neve a bassa quota : A causa dell'allerta sono diversi i sindaci che hanno deciso di chiudere le scuole nelle province di Grosseto, Livorno e Pisa

Meteo - raffiche di vento oltre i 100 km/h. Temperature in calo : 'E' stato il vento, in particolare a cavallo tra la serata e la notte, il fenomeno Meteo decisamente più evidente in Liguria, come preannunciato dall'avviso emanato ieri mattina, - commentano da Arpal ...

Diretta Meteo : irrompe l'aria artica - venti oltre 80 km/h in arrivo. A breve anche temporali : Tempo in deciso cambiamento sui settori più settentrionali della nostra penisola dove si sta approcciando una vasta massa d'aria piuttosto fredda proveniente dal nord Atlantico. l'aria fredda sta...

Meteo - scuole chiuse domani a Livorno per il forte vento. 'Attese raffiche a 100 km/h' : Il centro funzionale della Regione ha diramato un'allerta Meteo arancione a partire da questa sera alle ore 21 e fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo. In particolare, per quanto riguarda ...

Meteo : domenica senza una nube su tutta Italia - guardate che temperature : Sarà una domenica dal sapore primaverile in ogni angolo d'Italia grazie all'egemonia dell'anticiclone, totalmente disteso sul Mediterraneo e gran parte dell'Europa centro-occidentale. Come si evince...

Giornata Mondiale della Meteorologia : ecco perché oggi celebriamo “Il Sole - la Terra e il Meteo” : Con la moderna tecnologia, è difficile immaginare il periodo in cui non si sapeva che tempo ci sarebbe stato nelle prossime ore. Invece di avere le previsioni per tutta la prossima settimana a portata di app, bisognava leggere i modelli dei venti per settimane per sapere se era meglio indossare un maglioncino più leggero o continuare ancora con il maglione pesante. ecco perché il 23 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della ...