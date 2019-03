Messi show | punizione alla Maradona e vittoria per il Barcellona VIDEO

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Lionelha messo in scena tutto il proprio immenso talento andando a segnare una doppietta da urlo nel derby contro l’Espanyol Ilvince il derby catalano contro l’Espanyol per 2-0 grazie a una doppietta di Lionel. La ‘Pulce’ firma il successo blaugrana della 29esima giornata di Liga al 71′ e all’89’. Con questo risultato il Barca allunga in classifica a 69 punti, +13 rispetto all’Atletico Madrid impegnato stasera in casa dell’Alaves. All’ora di pranzo l’Alaves aveva vinto 2-0 in casa del Getafe. (Int/AdnKronos)Lionel, laMESSİ MESSİ MESSİ !!!! ##forçabarça pic.twitter.com/BUueMRiy9m— nmtlh (@nmtlhdvlt) 30 marzo 2019L'articoloper ilSPORTFAIR.

iamAbdol : Lionel Messi Show! ?? - TXTITALY : [TRANS] 200319 #BEOMGYU Lo show di oggi, Music Core è finito bene! Vi è piaciuta la nostra performance? Durante… - _DAGOSPIA_ : IL SESSO, LE BATTUTE SU REAL E ESPANYOL (‘HO PIU’ SOLDI DI LORO’), MESSI TROLL E IBRA: PIQUE’SHOW… -