Meloni: "Oscurantista è chi insulta"

"Faccio queste battaglie per laico buonsenso. Mi domando se sia giusta una società che spende risorse per liberarsi della vita umana piuttosto che favorirla. E' giusto chiamarla civiltà?". Così Giorgia, FdI, intervenendo al Congresso delle Famiglie a Verona. "Ritorno al Medioevo? Noi vogliamo andare avanti rispetto all'oscurantismo di quelli che ti vogliono impedire di parlare di questi temi e che vengono qui arti", incalza. "Ciascuno deve poter dire quello che pensa,poi in democrazia gli italiani sceglieranno".(Di sabato 30 marzo 2019)