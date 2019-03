Meghan Markle | spese folli per la nuova casa ed Elton John maestro di musica

dilei

(Di sabato 30 marzo 2019) Proseguono le indiscrezioni sulledel Principe Harry e di, da Frogmore Cottage all’idea di Elthoncomedel royal baby.In attesa chedia alla luce il suo primo figlio, i tabloid inglesi continuano a concentrarsi principalmente sulleeffettuate dall’ex attrice americana e da suo marito, il Principe Harry. Fino a poche settimane fa in Inghilterra non si poteva far altro che discutere del baby shower della Duchessa del Sussex, svoltosi negli Stati Uniti. Dall’analisi delle, non condotte da lei, a quelle per l’aereo che l’aveva condotta in America.Dalla mega festa per il piccolo che verrà alle svariate assistenti allontanate, che per alcuni sarebbero un chiaro segnale del difficile carattere della, fino all’ipotesi di undi pianoforte d’eccellenza per il piccolo. Questi nascerà sul finire di ...

isabyt : RT @casamacombo: Come #decolonizzare la storia? Accademici a confronto. Non a caso se ne discute in Uk in piena Brexit, perché Brexit (l'ho… - bebeblogit : Meghan Markle ha chiesto a Elton John di insegnare pianoforte al royal baby - marioricciard18 : RT @casamacombo: Come #decolonizzare la storia? Accademici a confronto. Non a caso se ne discute in Uk in piena Brexit, perché Brexit (l'ho… -