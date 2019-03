Meghan Markle | il soprannome cattivo che le ha dato la servitù

dilei

(Di sabato 30 marzo 2019) Non solo la rivalità con Kate Middleton e gli attacchi della stampa,ora deve fare i conti anche con il suo staff che, a quanto pare, non sopporta più il suo modo di fare, tanto da averleunA svelarlo è Tatler, la “bibbia” della Royal Family, che ha svelato ilche segretari, aiutanti e persino valletti, hanno. Ormai è chiaro: la moglie di Harry non va affatto a genio alla, che non gradisce il suo carattere tirannico e la volontà di controllare ogni aspetto della vita di Palazzo.La duchessa di Sussex infatti è una gran lavoratrice (si parla di mail per la sua segretaria dalle 5 del mattino), ma soprattutto vuole che ogni cosa vada fatta seguendo le sue regole. Per questo gli addetti ai lavori hanno pensato bene di coniare per lei un nuovo (perfidissimo). Nei corridoi di Buckingham Palace e ...

