Mckenna Grace nel sequel di Ghostbusters che uscirà nel 2020 – Notizie cinema 30 marzo

l'attrice tra i protagonisti del di. Nuove supereroine per Netflix Dai supereroi ai fantasmi: questa è la strada che sembra aver intrapreso l'attrice, classe 2006, Dopo aver interpretato la giovane Carol Danvers nel recentissimo Captain Marvel, ci giunge la notizia che la giovanissima interprete intraprenderà un ruolo centrale nel di, terzo capitolo – tutto in rosa – uscito nel 2016 del noto franchise che ha preso il via nel 1984. La storia sarà incentrata su una madre single e sui suoi figli. interpreterà la figlia, mentre Carrie Coon è in trattativa per interpretare il ruolo della madre. Finn Wolfhard è in trattativa, invece, per interpretare l'altro figlio. Ivan Reitman, che ha diretto e prodotto il primo capitolo della saga nel 1984, nonché ...

