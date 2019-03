Matilda De Angelis | l’attrice italiana più richiesta

The Undoing - Matilda De Angelis accanto a Hugh Grant e Nicole Kidman nella miniserie HBO : Un'italiana alla corte di HBO.L'attrice Matilda De Angelis vista in Veloce come il Vento al cinema e in tv in Tutto Può Succedere, sarà nel cast della miniserie HBO The Undoing diretta da Susanne Bier con nel cast Nicole Kidman, Donald Sutherland e Hugh Grant. La conferma è arrivata da un post su Facebook della stessa attrice che ha ripreso un'immagine diffusa dal Daily Mail che la ritrae accanto a Hugh Grant.prosegui la letturaThe Undoing, ...