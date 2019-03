Mare | Elba | rimessa la boa luminosa che segnala i fondali bassi

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Concluse neldell’isola d’le operazioni di ripristino della medacardinale chele secche nell’area di Capo Bianco. Il 12 marzo il segnale marittimo era stato spazzato via dall’ancoraggio a causa di una forteggiata. Dal 28 marzo il personale della Nave Palmaria della Marina Militare, con l’ausilio di personale e unita’ navali della Capitaneria di Porto di Portoferraio e dei sommozzatori del Nucleo Sdai di La Spezia, ha provveduto a recuperare la medadanneggiata e a posizionare una nuova meda cardinale.L’operazione e’ considerata importante dalle autorita’ marittime poiche’ si tratta di un indispensabile presidio per la sicurezza dei naviganti dato cheche, ogni estate, mettono in difficolta’ i diportisti che non conoscono quel tratto di. Ora e’ ...

MediasetTgcom24 : Spiagge da sogno, antiche fortezze e un clima mite: vi serve qualche altra ragione per farci un salto? ?? - Cuoreecoccole : In questa putata di Vacanze alla Radio numero 161 , parliamo di.......... - Elbareport : Messaggeri del Mare, prima tappa della staffetta nazionale in difesa dei piccoli ospedali - Elbareport - Quotidiano… -