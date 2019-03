Marco Greco | il disco d’esordio celebra il mistero dell’amore Che la musica può afferrare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) L’omonimodiè un inno all’amore, un sentimento cantato da diverse angolazioni, con un timbro vocale caldo che accarezza le parole., vincitore del premio Fabrizio De Andrè, al suo debutto vanta già una collaborazione con Federico Zampaglione nella bellissima bonus track, Sconosciuti. Album prodotto dal compianto Fausto Mesolella, scomparso prima di poter terminare il lavoro, pubblicato solo sulle piattaforme digitali su etichetta Joe & Joe. E al produttore è dedicata la delicata Il maestro sta in cielo. Chi l’ha conosciuto sa che questa era la risposta che il musicista casertano dava a chi appunto lo definiva maestro. Unmaturo, per essere un esordio, e ricco di sentimento come il trascinante singolo Cercami qui, che l’ha lanciato. Dodici ballad in cui il suono folk del mediterraneo incontra quello sudamericano, creando Unache ...

