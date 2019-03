Marcia il corteo delle donne contro il Congresso delle famiglie di Verona

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) La "manifestazione" per ildiè iniziata. Organizzata dall'associazione Non Una Di Meno, sostenuta da una moltitudine di sigle del mondo dell'associazionismo – anche cattolico- e della difesa dei diritti della comunità LGTBQ, si pone come antitesi aldiin cui sono riunite associazioni e sigle antiabortiste, pro life e ultra cattoliche. Si parla di 10mila partecipanti. La massiccia presenza sta rallentando l'inizio delche partirà dal piazzale antistante la stazione Porta Nuova per diramarsi lungo la città scaligera. Alla Gran Guardia, dove è in corso il Wcf, cresce l'attesa per l'arrivo del vicepremier, Matteo Salvini.I primi pullman sono arrivati questa mattina e In mattinata c'è stato un incon flash mob cui hanno annunciato la propria presenza ...

