Maltempo Trentino | 60 milioni di euro per la manutenzione dei corsi d’acqua

Maltempo Trentino : in rete ordinanza e moduli su danni e contributi : In riferimento ai danni da Maltempo, sul portale della Provincia autonoma di Trento è stata pubblicata l’ordinanza del presidente della Provincia che definisce criteri e modalità per la concessione di contributi – per ripristinare il decoro urbano e il paesaggio – previsti a favore di soggetti privati, che non svolgono attività economiche, che hanno subito danni a beni immobili. L’ordinanza, del 21 marzo 2019, stabilisce che per ripristinare lo ...

Maltempo Trentino : la Commissione valuta i telerilevamenti dei boschi : La Commissione speciale per i danni da Maltempo, istituita dal Consiglio provinciale di Trento, ha incontrato oggi i tecnici provinciali presso l’Ufficio sistemi informativi a Trento. Al centro dell’incontro la visione e l’esame delle immagini fotografiche delle superfici boschive della provincia con riferimento agli ultimi 60-70 anni. I dati sono stati telerilevati a supporto delle scelte di ricostruzione. Tutti i dati, ...

Maltempo Trentino : “Sì alla delibera dei contributi per i senzatetto” : Parere favorevole della terza commissione del Consiglio provinciale di Trento alla delibera con la quale si sono aggiornati i contributi per le famiglie che sono rimaste senza tetto in seguito a calamità. Con questa delibera si stabilisce che il livello di contribuzione da parte della Provincia per le spese per le persone che hanno perso la loro casa e vengono ospitate in strutture alberghiere per i comuni sotto i mille abitanti e’ del ...

Maltempo Trentino : “La Provincia acquisirà l’area devastata” : La Provincia di Trento acquisirà e metterà in sicurezza l’area devastata a Dimaro, dove maggiori sono stati i danni causati dal Maltempo di fine ottobre. Entro settembre verranno investiti più’ di 100 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi il presidente della Giunta, Maurizio Fugatti, intervenuto assieme all’assessora all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli, alla riunione della commissione speciale di ...

Maltempo Trentino : mozione De Godenz per tutela l’apicoltura : Il consigliere provinciale Trentino Pietro De Godenz ha presentato in Consiglio una sua mozione – accolta all’unanimità – per richiedere che negli interventi in via di definizione, “in seguito ai gravi fatti che hanno colpito il Trentino nello scorso mese di ottobre, venga tenuto conto di operare considerando anche le necessita’ dell’apicoltura in Trentino”.Il consigliere provinciale Trentino Pietro De ...

Maltempo : in Trentino in arrivo 85.600.000 euro : Oltre 85.600.000 euro è la cifra destinata al Trentino, per far fronte ai danni causati dal Maltempo dello scorso autunno, contenuta nello schema di decreto sul quale la Commissione Speciale di protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita ieri pomeriggio in teleconferenza e coordinata dal presidente Maurizio Fugatti, ha espresso il suo parere positivo. La somma si aggiunge a quella – per il Trentino ...

Maltempo Trentino - Soccorso alpino : necessario “snellire il sistema d’allerta” : Massimo Cristino, consigliere direttivo del Soccorso alpino Trentino, è intervenuto all’audizione della Commissione speciale di studio sui danni da Maltempo, ed ha sottolineato che occorre snellire il sistema di allertamento in caso di eventi calamitosi. “Il sistema di allerta del Soccorso alpino solitamente avviene a seguito di chiamata dalla centrale 118. Sull’evento a Dimaro, tolte le prime fasi emergenziali avvenute secondo ...

Maltempo : 220 milioni di euro per i danni in Trentino : Circa 220 milioni destinati al Trentino, territorio che la violenta tempesta di fine ottobre non aveva risparmiato, causando due vittime e gravi danni ai boschi, ad impianti produttivi, a strade e abitazioni. A confermarlo al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e’ stato il premier, Giuseppe Conte, che a Palazzo Chigi ha incontrato gli amministratori regionali per aggiornarli in merito al piano nazionale sul ...

Maltempo in Trentino : dalla tempesta di fine ottobre danni per 184 milioni : Si stima che la tempesta di fine ottobre in Trentino abbia causato danni per 184 milioni di euro: l’importo non include gli oneri per la rimozione degli schianti boschivi e per il rimboschimento, né quelli per ulteriori interventi sulle strutture e infrastrutture, da realizzare in una seconda fase. Il dato emerge dalla risposta del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, a un’interrogazione presentata dal consigliere Ugo Rossi ...

Maltempo : “Come promesso 210 milioni al Trentino Alto Adige” : “Con lo stanziamento di 210 milioni di euro per i danni del Maltempo in Trentino-Alto Adige il Governo mantiene gli impegni assunti con i cittadini dando risposte concrete al territorio. Come avevamo annunciato in occasione della visita alle zone colpite, sono stati stanziati 133 milioni per la Provincia di Trento e 80 per la Provincia di Bolzano. Oltre 200 milioni di euro che si aggiungono alle risorse gia’ erogate e potranno essere ...

Maltempo Trentino : sopralluogo della commissione speciale in val di Sole : Dopo quella del gennaio scorso alle valli di Fiemme e Fassa, seconda tappa oggi per la commissione speciale di studio sui danni del Maltempo. L’organismo provinciale, guidato da Ivano Job, ha percorso le valli di Rabbi, Sole, Rendena e Chiese e ha incontrato alcuni amministratori che hanno illustrato il quadro della situazione. La visita si è concentrata soprattutto a Dimaro, in val di Sole, dove il sindaco Andrea Lazzaroni ha illustrato ...

Maltempo : in Trentino danneggiati un terzo dei sentieri : In Trentino, a causa del Maltempo, un terzo della rete dei sentieri (1800 km sui 5500 totali) risulta danneggiata: lo hanno reso noto Roberto Bertoldi e Luca Biasi della Società degli alpinisti tridentini (Sat), in audizione davanti alla commissione speciale del Consiglio provinciale di Trento, istituita in seguito ai danni provocati dal Maltempo di fine ottobre. La Sat non ha rilevato danni rilevanti ai rifugi ma, al contrario, la situazione ...