Malaria | come si trasmette

ideegreen

(Di sabato 30 marzo 2019)Si parla tanto disoprattutto quando si è in procinto di partire per mete in cui è più facile contrarre questa malattia ma è bene essere informati a prescindere. Ecco dunque un approfondimento su questa malattia che non vuole sostituire il parere del medico ma semplicemente fare una panoramica introduttiva sul tema. Ovviamente in caso di necessità, o di dubbi e sintomi sospetti, va contattata una autorità sanitaria. Un articolo on line non sostituisce l’intervento di uno specialista. Compreso questo, possiamo cominciare a parlare di(altro…)siIdee Green.

daouda_badiane : @PFortissimi @GiorgiaMeloni E una altra malata come Salvini il rasismo e una malaria da curare - Gianmar26145917 : RT @Marco_18_m: @comemigirano @robrthz @valy_s @borghi_claudio @bonnie379 @Yi_Benevolence @Coppolarlo @chiossimanuela2 @cris_cersei @GuidoC… - chiossimanuela2 : RT @Marco_18_m: @comemigirano @robrthz @valy_s @borghi_claudio @bonnie379 @Yi_Benevolence @Coppolarlo @chiossimanuela2 @cris_cersei @GuidoC… -