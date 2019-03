Mafia nigeriana | dieci ricercati dei “Vikings” arrestati in Francia e Germania Avevano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Sono stati bloccati a Parigi, Marsiglia, Nizza, Nancy, ma anche a Ratisbona in. E’ finita la latitanza di una decina di nigeriani, tuttiin Italia e considerati appartenenti a un’organizzazione mafiosa che ha operato per diverso tempo in Sicilia. Sono statidalla polizia, in collaborazione con i colleghi francesi e tedeschi, in forza di un mandato di arresto europeo che il gip del tribunale di Catania aveva firmato il 26 gennaio: a tutti la Procura contesta l’associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico di droga, violenza sessuale, anche di gruppo. A fine gennaio la Dda aveva emesso i decreti di fermo per 19 ospiti del centro.Tra i latitantiin queste ore c’è anche quello che è ritenuto il boss dell’organizzazione, Happy Uwaya, bloccato a Parigi. Secondo la squadra mobile di Catania e dello Sco gli ...

