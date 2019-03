“L’uomo del giorno” | Sergio Ramos | cuore | carattere e passione

“L’uomo del giorno” - Ramires il brasiliano - mancato interista - compie 32 anni : Auguri a Ramires Santos do Nascimento, meglio noto come Ramires, per i suoi 32 anni. E’ lui il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Dopo gli inizi al Joinville, la sua prima squadra vera è il Cruzeiro, con la quale giocherà per 3 anni, prima di sbarcare in Europa con la maglia del Benfica, con cui vincerà un campionato e una coppa nazionale. Dopo una stagione in Portogallo passa al Chelsea, dove, ...