huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Tensione ehanno turbato un sabato di sole a. Dove l'nazionalista di Vox si è radunata con alcune migliaia di sostenitori guidati dal leader, Santiago Abascal, per imprimere alla campagna per le elezioni politiche del 28 aprile una zampata forte, in casa del nemico, per l'unità della Spagna e per chiedere che l'indipendentismo catalano sia stroncato con le maniere forti.Ad opporsi ai sovranisti, che si sono riuniti nella simbolica Plaza de Espana, nelle strade vicine si sono raccolti i movimenticatalani, l'estrema sinistra antifascista e i centri sociali, decisi a impedire la "provocazione" di Vox, con la benedizione della stessa sindaca di, Ada Colau, che ha invitato a opporsi "in nome dell'amore che vince sull'odio" portando in piazza i colori contro "il sudiciume bianco e nero" di Vox. Che nelle recenti ...

sadape54 : RT @HuffPostItalia: L'ultradestra di Vox sfila a Barcellona, scontri con gli indipendentisti - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: L'ultradestra di Vox sfila a Barcellona, scontri con gli indipendentisti - HuffPostItalia : L'ultradestra di Vox sfila a Barcellona, scontri con gli indipendentisti -