L' oro di Bankitalia di nuovo sotto attacco | al Senato mozione di Lega e M5S

Mozione Lega-M5S in Parlamento - Governo intervenga sull'oro di Bankitalia : Nonostante la risposta scritta di Mario Draghi, malgrado le dichiarazioni di Ignazio Visco, il caso dell'oro di Banca d'Italia finisce in Parlamento. Con tre mozioni che saranno messe ai voti mercoledìLa prima è congiunta, Lega-M5S. "Definire l'assetto della proprietà delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia nel rispetto della normativa europea" e "acquisire le notizie" su quelle detenute all'estero e sulle ...

Riserve auree e Bankitalia - chi gestisce davvero l'oro italiano : Di chi è l' oro dello Stato italiano? La prima risposta, secca, è: di Bankitalia. Che però opera nel rispetto delle regole fissate dal Sistema europeo delle banche centrali, e quindi della Bce ...

L'oro di Bankitalia vale 88 miliardi. Ignazio Visco : "Azionisti di Bankitalia non diritti sulle riserve auree" : È la Banca d'Italia ad avere "il diritto di proprietà" sulle riserve auree, il cui valore nel 2018 si è attestato a 88 miliardi, 3 miliardi in più rispetto allo scorso esercizio. Lo ha detto il governatore Ignazio Visco nella relazione all'assemblea di bilancio di Bankitalia.La battaglia delL'oro. I partecipanti al capitale della Banca d'Italia "non hanno alcun diritto sulle riserve auree e valutarie, la cui ...

L'oro di Bankitalia lo gestisco io. Draghi fa chiarezza sulla facoltà della Bce di gestire le riserve italiane : Roma. Mario Draghi l'ha messo nero su bianco nella sua risposta ai due europarlamentari di Lega e Cinquestelle. Di chi sono le riserve auree? "Sono un affare delle banche centrali le quali a loro volta sono autonome e indipendenti". Basteranno le parole del presidente della Bce a spegnere gli ardori dei Borghi e dei Bagnai che vorrebbero allungare le mani sulle 2452 tonnellate di lingotti chiuse nei forzieri di Via Nazionale? Chissà. ...

Draghi : "È la Bce a gestire l'oro di Bankitalia" : Parole chiarificatrici e, forse, definitive sulla titolarità dell'oro della Banca d'Italia arrivano da Mario Draghi: il presidente della Bce ha detto che l'istituzione di Francoforte ha il 'pieno ...

Giù le mani dall'oro di Bankitalia. Draghi - "pieno diritto" della Bce di detenere e gestire le riserve auree : C'è la firma di Mario Draghi sulla risposta scritta all'interrogazione degli europarlamentari Marco Valli (eletto con M5S, ma recentemente espulso) e Marco Zanni (Lega) sul tema della proprietà legale delle riserve auree di Banca d'Italia, in cui il presidente afferma che la Bce ha il "pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto".La Bce fa ...

Giù le mani dall'oro di Bankitalia! Draghi - "pieno diritto" della Bce di detenere e gestire le riserve auree : C'è la firma di Mario Draghi sulla risposta scritta all'interrogazione degli europarlamentari Marco Valli (eletto con M5S, ma recentemente espulso) e Marco Zanni (Lega) sul tema della proprietà legale delle riserve auree di Banca d'Italia, in cui afferma che la Bce ha il "pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nello Statuto".La Bce fa riferimenti ...

"Bankitalia è pubblica - non privata. L'oro è suo e il governo non può usarlo" : Il governatore Visco prova a chiudere le polemiche. E aggiunge: "Il meccanismo contro le crisi bancarie è efficace"

Visco - "Bankitalia è ente pubblico". E sull'oro : "non può essere usato" : "La Banca d'Italia è un ente pubblico" . Con questa affermazione il Governatore della banca d'Italia Ignazio Visco ha risposto alle ricorrenti affermazioni che la vedrebbero "controllata" da banche ...

Quello che c’è da sapere sull’oro di Bankitalia (che deve restare dov’è) : Nelle scorse settimane si è tornato a parlare di Bankitalia e delle sue riserve auree, destinando all’argomento una certa dose di misticismo e speculazione che non aiuta a fare chiarezza sul tema. L’oro della Banca d’Italia è diventato protagonista di un dibattito riguardante la sua proprietà - È della Banca Centrale? È dello Stato italiano? È dei cittadini italiani? – scaturito da indiscrezioni della stampa che riportavano una proposta del ...

FINANZA/ L'oro di Bankitalia e il "piano A" per non restare in balia dell'Ue : La proposta di legge di Giorgia Meloni , FdI, sulla nazionalizzazione di Bankitalia è una strada percorribile? Sì, ma il "piano A" dev'essere un altro

Tria - manovra bis? Una follia. L'oro di Bankitalia al governo? Sarebbe aiuto di Stato : E sulla Tav spiega: il problema non è il rapporto costi-benefici. Il problema è che nessuno investe in Italia se il governo cambia piani, contratti e leggi

Giovanni Tria difende la Tav e l'oro di Bankitalia. Manovra bis e aumento Iva? 'Follie e fissazioni' : A Quarta Repubblica il ministro dell'Economia commenta anche la nomina di Tridico all'Inps? 'L'ho saputo dai giornali'

Giovanni Tria difende la Tav e l'oro di Bankitalia. Manovra bis e aumento Iva? "Follie e fissazioni" : Manovra bis? "Una fissazione, non è il momento". aumento dell'Iva? "Follie, speculazioni giornalistiche". Dopo settimane di dibattito sulla possibilità di un intervento correttivo sui conti pubblici, il ministro dell'Economia Giovanni Tria interviene per smentire le ipotesi circolate. Intervenendo a Quarta Repubblica, il titolare del Tesoro difende inoltre la Banca d'Italia e sulla Tav dice: "Nessuno verrà a investire in ...