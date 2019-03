tpi

(Di sabato 30 marzo 2019) Secondo la scienza, quindi, dopo aver avuto deiil rischio di tumore alla mammella sale per alcuni anni, ma a lungo termine aver avuto una gravidanza diventa un fattore protettivo per questo ...

Majden3 : RT @tpi: L'oncologo a TPI: 'Cancro al seno nelle donne che non fanno figli? Non esiste rapporto causalità' - BellettiRoberto : L'oncologo a TPI: 'Cancro al seno nelle donne che non fanno figli? Non esiste rapporto causalità' - salvatore_tonti : RT @tpi: L'oncologo a TPI: 'Cancro al seno nelle donne che non fanno figli? Non esiste rapporto causalità' -