L’odore del Parkinson

Il nuovo video di Renga “L’odore del caffè” - scritto da Ultimo : È online da oggi, giovedì 28 marzo, il video de "L'odore del caffè", nuovo singolo di Francesco Renga che anticipa il suo ottavo disco di inediti "L'altra metà", in uscita il 19 aprile. Il video è stato ideato da Francesco Governa per la regia di Mauro Russo. scritto da Ultimo, "L'odore del caffè" è un brano che racconta di sentimenti e stati d animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocal. Composto da 12 brani, ...

Israele e il ‘profumo’ di fascismo - la destra appesta l’aria con L’odore della paura : Lei è bella, bellissima. Sensuale e attraente. E profuma di “democrazia” fascista. Lo dice lei stessa, che si muove in favore di telecamera suggerendo lusso e benessere, immagini rallentate che indugiano su linee curve e spezzate, sul chiaro molto poco bianco e scuro molto nero). Anzi solo nero, nero fascista, fascista raffinato, perché quel ventennio che inventa l’Italia cento anni fa non esiste più (come la lupara che è passata dai ...

L’odore della mamma è unico e non lo scorderai per tutta la vita : Gli esseri umani hanno mantenuto a livello inconscio molti degli istinti primordiali che condividiamo con gli animali, soprattutto quando sono molto piccoli, anche se spesso non ne abbiamo una chiara consapevolezza. Uno di questi è il richiamo dell’odore, che ci provoca una sensazione di fastidio immediato o di piacere, quando ne percepiamo alcuni che per noi hanno un significato emotivo molto forte. Tutti i nostri legami affettivi sono ...

“L’odore del caffè” - il nuovo singolo di Francesco Renga : E' in radio da oggi, e disponibile su tutte le piattaforme digitali, "L'odore del caffè", il nuovo singolo di Francesco Renga, che anticipa il suo prossimo disco di inediti "L'altra metà", in uscita il 19 aprile. L'album è disponibile in pre-order su iTunes e in pre-add su Apple Music, mentre è già acquistabile in prenotazione nella versione cd e vinile e in vinile edizione autografata, in esclusiva Amazon. Scritto da Ultimo, "L`odore del caffè" ...

Le date dell’instore tour di Francesco Renga con L’odore del Caffè - il nuovo singolo scritto da Ultimo (testo) : Le date dell'instore tour di Francesco Renga arrivano con il nuovo singolo, L'Odore del Caffè. Sui social Francesco Renga ha annunciato gli appuntamenti promozionali che seguiranno la pubblicazione del nuovo disco di inediti, L'Altra Metà. Dal 19 aprile, l'artista bresciano incontrerà i fan in una serie di appuntamenti in tutta la penisola e firmerà le copie del nuovo progetto discografico in uscita lo stesso giorno. Le date dell'instore tour ...

Francesco Renga : “L’odore del caffè” è il titolo del nuovo singolo : È “L’odore DEL caffè” il titolo del nuovo singolo di Francesco Renga che sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo e che anticipa il suo nuovo disco di inediti, “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 APRILE. “L’Altra Metà” è attualmente disponibile in pre-order in esclusiva per Amazon nel formato cd e in vinile in edizione autografata. Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e ...

