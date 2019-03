Lo United torna al successo

Certi amori non finiscono : Sharp torna allo Sheffield United e segna gol a raffica : Il ritorno del figliol prodigo, che nel frattempo si è fatto uomo ed è pronto a guidare la squadra della sua città. Una dinamica vista più volte nel mondo del calcio, con un giocatore che cresce in un club, fa esperienza altrove e poi torna dove tutto è cominciato. È la storia di Billy Sharp, attaccante che sta trascinando a suon di gol lo Sheffield United verso il ritorno in Premier League.Nato a Sheffield nel 1986, l’attaccante cresce nelle ...

Sheffield United : è l’anno buono per tornare in Premier League? : Come di consueto, la Championship sta regalando una lotta serrata fino alla fine per la conquista di ogni obiettivo. Per quanto riguarda la lotta di vertice, sono tre le squadre in corsa per i primi due posti, che valgono l’approdo in Premier League senza l’ausilio dei play off. Tra queste ce n’è una che, dopo essere stata tra le protagoniste assolute agli albori del calcio inglese, da troppo tempo sta vivacchiando nelle serie minori: lo ...

Il Manchester United conferma Solskjaer - ma lui non può tornare a casa : la colpa è di… Van Dijk : Il difensore del Liverpool occupa in affitto al momento la casa di proprietà del manager dello United e non ha nessuna intenzione di liberarla Solskjaer vuole tornare a casa, ma ad impedirglielo è Virgil Van Dijk. Il difensore del Liverpool infatti ha preso in affitto la dimora di proprietà del manager dello United che, una volta confermato alla guida dei ‘Red Devils’, ha intenzione di lasciare l’hotel che lo ospita per ...

United Colors of Benetton torna e convince con una nuova - inaspettata freschezza : ... Il merito va riconosciuto il larga parte a Castelbajac, alla sua naturale propensione per le forme elementari e i colori primari, alla sua capacità di comunicare gioia ed energia con vitale economia ...

Manchester United - Ferguson torna in panchina per festeggiare il Triplete : Sir Alex Ferguson torna in panchina. Un'emozione per tutti gli appassionati di calcio, un sogno per i veri tifosi del Manchester United. Che avranno la possibilità di rivedere sul campo, anche se solo ...

L’FA Cup torna su DAZN : ecco come vedere Chelsea-Man United gratis : Nel weekend alle porte è in programma il quinto turno di FA Cup, una manifestazione che regala sempre sorprese e che scatena interesse tra gli appassionati italiani. In calendario c’è una sfida che difficilmente delude: a Stamford Bridge si affrontano infatti il Chelsea di Maurizio Sarri, che sembra essersi risollevata in Europa League con la […] L'articolo L’FA Cup torna su DAZN: ecco come vedere Chelsea-Man United gratis è ...