LIVE Karate | Europei 2019 in DIRETTA | BUSA’ CAMPIONE PER LA QUINTA VOLTA! Bronzo

(Di sabato 30 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare deglidi. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) si svolgeranno tutte le finali individuali e vivremo quindi gli spettacolari duelli per la conquista delle medaglie di questa rassegna continentale.Tre azzurri si giocheranno l’oro. Il capitano della nostra Nazionale, Luigi Busà, proverà ad aggiungere un altro titolo alla sua infinita bacheca e nei -75 kg sfiderà il suo avversario storico, l’azero Rafael Aghayev. Ildel mondo Angelo Crescenzo punterà a salire ancora sul gradino più alto del podio nei -60 kg, dove affronterà il russo Evgeny Plakhutin. Nel kata Viviana Bottaro avrà invece bisogno dell’impresa per riuscire a battere la padrona di casa Sandra Sánchez e ribaltare l’esito delle ultime due finali continentali. In azione vedremo anche Mattia Busato nel ...

