L’Italia è una Repubblica democratica fondata sulle commissioni d’inchiesta

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : i convocati delL’Italia. Rizzo e Grassl fanno paura. Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise una sicurezza : Sulla piattaforma online inserita all’interno Della pagina ISU dell’evento è stata finalmente inserita la lista degli atleti che parteciperanno ai prossimi World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre in programma a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 14 aprile che chiuderà di fatto la stagione 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Come previsto dal regolamento, l’Italia schiererà in totale otto atleti, rispettivamente due nel ...

L’Italia non sia il laboratorio di una neo internazionale della destra : Domani come tante sarò a Verona per la dignità di tutti e per la mia dignità. Quanto sta accadendo è davvero troppo. Dopo decenni una ideologia che aggredisce i diritti umani e le libertà ha l'egemonia nel governo del paese. Un governo che "arma" i brutti sentimenti e sdogana un linguaggio di pregiudizio e di odio.Lo fa, come sempre è accaduto nella storia, colpendo per prima l'autonomia delle donne, ...

Curling - Mondiali 2019 : Svezia e Canada favoriti - USA per una magia - L’Italia ci prova. Spettacolo a Lethbridge : Ormai è tutto pronto all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) per i Mondiali 2019 di Curling maschile che andranno in scena da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile. Nello Stato dell’Alberta si disputerà la 60^ edizione della rassegna iridata a cui parteciperanno 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali: si affronteranno tra di loro in un serratissimo round robin, le prime due classificate accederanno ...

Inquinamento - L’Italia è il primo paese al mondo a ottenere una certificazione internazionale per mille ettari di boschi : Foreste a cinque stelle, come gli alberghi di lusso. Ma non per il comfort e la bontà dei servizi, bensì per le modalità di gestione e per l’elevato grado di beneficio che apportano all’ambiente. Non tutti i boschi sono uguali. Ci sono quelli meglio conservati, quelli più o meno fitti, o quelli – più di altri – in grado di combattere l’Inquinamento, facendo il proprio compito di “polmoni verdi” e di sentinelle contro i ...

Confindustria - L’Italia ormai è ferma : “Ora dal governo serve una scossa” : l’Italia è ferma. Nel 2019 il Prodotto interno farà segnare una crescita pari a zero, mentre nel 2020 non andrà oltre un «esiguo» +0,4%. Rispetto alle previsioni di ottobre la crescita di quest’anno è infatti rivista al ribasso di ben 0,9 punti, per tre quarti a causa della minore domanda interna e per un quarto di quella estera. Mentre l’Istat seg...

Calcio femminile - Cecilia Salvai infortunata - L’Italia perde un pilastro difensivo. Le possibili alternative verso i Mondiali : E’ stata una giornata storica per il Calcio femminile italiano ieri. Il 19° turno del campionato di Serie A ci rimarrà nel cuore e nel cervello per quello che l’Allianz Stadium di Torino ha saputo regalare agli appassionati, con uno spettacolo che mai si era visto nel corso di un match del “Pallone in rosa”. La partita di cartello tra la Juventus e la Fiorentina è stato vinta dalle padrone di casa grazie ad una rete della ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : un nuovo inizio per L’Italia. Mancini ha i giocatori su cui costruire una grande Nazionale : Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per Italia-Finlandia, match d’esordio della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini nel girone di qualificazione agli Europei 2020. Il match diretto dall’arbitro israeliano Orel Grinfeeld ha suscitato l’interesse dei tifosi e i biglietti, come si suol dire, sono andati a ruba: già venduti oltre 18.000 tickets con le curve al completo e i distinti in esaurimento. Ci sarà quindi l’atmosfera ...

Fallimento Tercas - il tribunale dell’Ue dà ragione alL’Italia : «E adesso la Commissione europea rimborsi i risparmiatori». Il coro che arriva dal mondo politico e bancario italiano è unanime. Antonio Patuelli, presidente di Abi, si spinge addirittura oltre e chiede le dimissioni di Margrethe Vestager, numero uno dell’Antitrust Ue. Perché ieri è arrivata un’importante sentenza del tribunale dell’Ue sul salvatag...

Calcio - Federico Bernardeschi : “L’Italia ha un gruppo di talento. Una follia squalificare Ronaldo” : Federico Bernardeschi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Finlandia, esordio dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Il giocatore della Juventus ha esordito davanti ai giornalisti parlando proprio dell’attuale momento della Nazionale: “Qualcosa abbiamo già fatto intravedere, nelle quattro partite precedenti abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti. Si è creato un bellissimo gioco, ...

Sci alpino - si chiude una stagione da 10 vittorie per L’Italia - con Paris “salvatore della patria” : Si è chiusa con 10 vittorie complessive la Coppa del Mondo 2018/19 per quanto riguarda i colori azzurri. Un’annata che ha regalato numerose soddisfazioni per una squadra letteralmente aggrappata sulle spalle di Dominik Paris che ha davvero fatto la differenza e ha sorretto una intera Nazione. Sul fronte femminile, ovviamente, abbiamo pagato a caro prezzo il lungo infortunio della nostra punta di diamante, Sofia Goggia che, nonostante ...

Lorenzo Orsetti - il manifesto delL’Italiano : “Combattiamo per una società più giusta. Me ne vado con il sorriso sulle labbra” : “A quanto pare diverse case-trincee-tunnel sono rimaste. Non me lo faccio dire due volte: se tutto va bene, domani riparto!”. Questo sarà il suo ultimo messaggio su Facebook, il 12 marzo, quello di addio, anche se lui non poteva saperlo. Il messaggio di un ragazzo di 33 anni che a fine 2017 decise di lasciare la sua Firenze, dove è nato, cresciuto e dove aveva trovato lavoro da tredici anni, per combattere per “una causa giusta”, per un’idea di ...

Orsetti - L’Italiano ucciso dall’Isis : “Lotto per una battaglia di civiltà” : Sarebbe stato ucciso in un'imboscata Lorenzo Orsetti, il 32enne italiano che stava combattendo in Siria al fianco del Siryan democratic Force, l'alleanza delle milizie arabo e curde contro l'Isis. La notizia della morte e' stata confermata da fonti di sicurezza italiane. Secondo quanto si apprende, Orsetti si trovava a Baghuz, dove e' in corso la battaglia contro le ultime sacche di resistenza dell'Isis: assieme al suo battaglione sarebbe caduto ...

AlL’Italia non serve una riedizione del bipolarismo - ma una nuova e grande forza centrista : Il problema politico italiano è il centro. Il fatto che non esista, come formazione autonoma e visibile, è la fonte dei nostri problemi di governabilità. Ed è ciò che ingaburglia e fa avvitare la crisi politica latente. Abbiamo quattro forze che si spartiscono lo spettro politico elettorale: Lega, P

Farmaci : più trasparenza su prezzi - L’Italia presenta una risoluzione all’OMS : Raccogliere e analizzare i dati sui risultati degli studi clinici e sugli effetti avversi dei Farmaci e delle altre tecnologie sanitarie. Fornire ai governi un forum per la condivisione di informazioni su prezzi dei Farmaci, ricavi, costi di ricerca e sviluppo, investimenti del settore pubblico e sussidi per la ricerca e lo sviluppo, costi di marketing e altre informazioni correlate. Fornire dati cruciali sul panorama brevettuale e intraprendere ...