L’Italia è una Repubblica democratica fondata sulle commissioni d’inchiesta : Da decenni ci svelano meccanismi, complicità, retroscena. Monumentali relazioni, ciclopiche ricostruzioni, stordenti conclusioni, centinaia e addirittura migliaia di pagine che passano al Vetril ogni mistero e ogni scandalo, ogni fatto solo apparentemente chiaro della storia patria e della cronaca,

Rugby - Test Match Francia U18-Italia U18 34-22. Non basta una ripresa orgogliosa degli azzurrini : L’Italia Under 18 di Rugby esce sconfitta dal Test Match contro i pari età della Francia: a Marcoussis termina 34-22. La prima frazione in pratica è un assolo francese, con i padroni di casa che chiudono avanti 29-7. Nella ripresa arriva la riscossa degli azzurrini, che si riportano a distanza di break, sotto 29-22, ma nel finale subiscono la sesta meta transalpina. TABELLINO Francia U18 v Italia U18 34-22 (29-7) Marcatori: p.t. 2’ m. ...

"Per seguire la mia stella" - la storia di una donna controcorrente nel Rinascimento Italiano : Appuntamento con la presentazione del libro "Per seguire la mia stella" nella Biblioteca Civica di Biella questa sera. Il romanzo, ambientato in una Lucca rinascimentale, sarà presentato dagli autori ...

Aborto in Italia - una donna ha diritto di scegliere : Molti sono i motivi che portano una donna sulla strada dell’Aborto. Decidere di avere un figlio è una scelta importante e una donna ha il diritto di scegliere se quello è il momento giusto, oppure no. Una volta che un test di gravidanza dà la conferma, la prima cosa da fare, se si vuole abortire, è rivolgersi ad un consultorio familiare, al medico di famiglia o a un medico di fiducia. È molto importante parlare con una persona competente, ...

Pattinaggio artistico - World Team Trophy 2019 : i convocati dell’Italia. Rizzo e Grassl fanno paura. Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise una sicurezza : Sulla piattaforma online inserita all’interno Della pagina ISU dell’evento è stata finalmente inserita la lista degli atleti che parteciperanno ai prossimi World Team Trophy 2019, gara biennale a squadre in programma a Fukuoka (Giappone) dall’11 al 14 aprile che chiuderà di fatto la stagione 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Come previsto dal regolamento, l’Italia schiererà in totale otto atleti, rispettivamente due nel ...

L’Italia non sia il laboratorio di una neo internazionale della destra : Domani come tante sarò a Verona per la dignità di tutti e per la mia dignità. Quanto sta accadendo è davvero troppo. Dopo decenni una ideologia che aggredisce i diritti umani e le libertà ha l'egemonia nel governo del paese. Un governo che "arma" i brutti sentimenti e sdogana un linguaggio di pregiudizio e di odio.Lo fa, come sempre è accaduto nella storia, colpendo per prima l'autonomia delle donne, ...

Nessuna speranza per le eSIM su iPhone XS e XR in Italia? Desolante attesa non solo per Vodafone : Inizio primavera ancora senza eSIM in Italia. Chi ha acquistato un iPhone XS, Xs Max o anche iPhone XR non aspetta altro, oramai da mesi, che integrare nel proprio melafonino una seconda scheda telefonica virtuale ma questo incedibile plus gli è negato, senza alcuna soluzione. Cerchiamo di comprendere quale sia dunque la situazione reale per questa tecnologia. Agli inizi di febbraio, avevamo riportato gli ultimi feedback di Vodafone in ...

Una rete di centri clinici per far progredire la ricerca sui linfomi in Italia : Fondazione Italiana linfomi costituisce un’eccellenza medica che mette in rete più di 150 centri di ricerca in tutta Italia, in cui operano onco-ematologi di livello internazionale. Grazie a questa rete, FIL sostiene e fa progredire la ricerca sui linfomi, la patologia onco-ematologica più diffusa nel nostro Paese. Attraverso la condivisione di dati, risultati di studi clinici, indicazioni sulle più attuali e aggiornate metodologie diagnostiche ...

Curling - Mondiali 2019 : Svezia e Canada favoriti - USA per una magia - l’Italia ci prova. Spettacolo a Lethbridge : Ormai è tutto pronto all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) per i Mondiali 2019 di Curling maschile che andranno in scena da sabato 30 marzo a domenica 7 aprile. Nello Stato dell’Alberta si disputerà la 60^ edizione della rassegna iridata a cui parteciperanno 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali: si affronteranno tra di loro in un serratissimo round robin, le prime due classificate accederanno ...

Inquinamento - l’Italia è il primo paese al mondo a ottenere una certificazione internazionale per mille ettari di boschi : Foreste a cinque stelle, come gli alberghi di lusso. Ma non per il comfort e la bontà dei servizi, bensì per le modalità di gestione e per l’elevato grado di beneficio che apportano all’ambiente. Non tutti i boschi sono uguali. Ci sono quelli meglio conservati, quelli più o meno fitti, o quelli – più di altri – in grado di combattere l’Inquinamento, facendo il proprio compito di “polmoni verdi” e di sentinelle contro i ...

Italia - c’è un buco di 8 miliardi : ora il governo cerca una cura : Un decimale. La crescita Italiana nel 2019 sarà di appena un decimale. Per capire quanto rapido è stato il crollo dell’economia occorre leggere l’ultimo rapporto di Standard and Poor’s. Tre mesi fa - era dicembre - quella stima era più alta di sei decimali. Non solo: la più grande delle agenzie di rating smonta la tesi per la quale a rallentare è t...

Tumori : mai una mammografia per il 15% delle Italiane - la paura è il primo nemico : Piuttosto che guardare in faccia il nemico e affrontarlo, è meglio ignorare di averne uno. Sembrano pensarla così le donne italiane che ‘sfuggono’ alla prevenzione anticancro. Non poche, secondo quanto confermano alcuni dati emersi dall’Osservatorio Prevenzione & Salute di UniSalute curato da Nomisma: l’indagine presentata a Milano, condotta su 1.300 connazionali dai 30 ai 65 anni, rileva che il 15% della popolazione ...

Striscia la Notizia svela la vergogna della giustizia Italiana - il tribunale-horror : in quel posto... : Anche questa è la giustizia italiana. Striscia la Notizia punta i riflettori sul tribunale di Reggio Calabria, che come spiega l'inviata Stefania Petyx, "rischia di crollare non per il terremoto, ma per il disordine". L'impressionante servizio è stato trasmesso nell'edizione del tg satirico di Canal

AlItalia : "Ferrovie prenda una decisione" : La Nuova Alitalia per ora non decolla. Il Governo aveva promesso un impegno da parte del Mef e di Ferrovie dello Stato per la costituzione della nuova società, ma nel frattempo è venuto meno l'interesse di EasyJet. Delta, invece, storico partner Alitalia, non sembra pronta a voler andare oltre una partecipazione del 10%. Oggi Daniele Discepolo, commissario straordinario di Alitalia, ha parlato del momento che sta vivendo la società nel corso ...