L’iniziativa di Euroma2 dedicata all’educazione civica delle nuove generazioni

(Di sabato 30 marzo 2019) Bambini a lezione di Primo Soccorso e Sicurezza Stradale per laVII Edizione delPROGETTO YOUNGNel weekend del 30 e 31 Marzo l’Università Tor Vergata porta a“L’Ospedale dei Pupazzi”Prosegue il progetto ideato ed organizzato daper l’Educazione, indirizzato agli alunniScuole elementari di Roma, per puntare l’attenzione sui valori dell’educazione stradale, la sicurezza della persona e il primo soccorso.Si tratta del “Progetto Young”, che si svolge nel mese di marzo nelle auleclassi IV e Vscuole elementari dei Municipi VIII, IX e X e che anche quest’anno torna addal 25 marzo al 5 Aprile.I 2.300 bambini coinvolti, dopo aver appreso in aula nel mese di marzo le nozioni teoriche, ogni mattina dalle 9:00 alle 12:00 vengono accompagnati dalle insegnanti adper assistere a dimostrazioni pratiche tenute ...

